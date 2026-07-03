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Philips Avent Comfort Double elektriskais piena sūknis
Izbeigta ražošana
Atbalsts
SCF334/02
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Krūštura ieliktņi
Krūts piena uzglabāšanas maisiņi
Philips Avent elektriskā krūts piena sūkņa sūknēšana ir zema vai neesoša