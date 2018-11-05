30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē
Atslauciet vairāk piena īsākā laikā
Iekļauts mīksts masāžas spilventiņš
Ceļojumu somiņa un 2 pudelītes
Krūts piena sūknim ir unikāls dizains, tāpēc piens izdalās viegli tieši no krūts pudelītē, pat ja sēžat taisni. Tas nozīmē, ka piena atslaukšanas laikā varat sēdēt ērtāk — jums nav jānoliecas uz priekšu, lai nodrošinātu, ka viss piens ieplūst pudelītē. Ērtāka sēdēšana un atslābināšanās atslaukšanas laikā nodrošina vieglāku piena plūsmu.
Ieslēdzot sūknis automātiski sāk darboties maigās stimulēšanas režīmā, lai veidotu piena plūsmu. Pēc tam izvēlieties kādu no 3 atslaukšanas iestatījumiem, lai padarītu piena plūsmu pēc iespējas ērtāku.
Mūsu masāžas spilventiņam ir mīksta, samtaina tekstūra, kas rada ādai siltuma sajūtu, veicot ērtu un saudzīgu piena plūsmas stimulēšanu. Spilventiņa lapiņas ir izstrādātas tā, lai atveidotu mazuļa zīšanu, palīdzot stimulēt piena plūsmu.
4.9
no 5
34
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
anka32a
05/11/2018
Polska
Najlepszy!
Podwójny laktator Philips Avent okazał się u mnie strzałem w dziesiątkę. Lekki, poręczny, wygodny w użyciu, no i ta dodatkowa torba, dzięki której mogę zapakować laktator wszędzie gdzie się udaje, by móc odciągać mleczko dla maluszka. Jestem nim zachwycona!! Znakomita jakość i dopracowanie w każdym szczególe sprawiają, że piersi nie bolą podczas odciągania mleczka, a laktacja jest pobudzona na maksa! Owy laktator w pełni spełnia swoje zadanie, a mnie jako matce daje możliwość karmienia synka swoim mlekiem, które teraz od czasu do czasu podaje mąż dzieciątku, bym ja miała w tym czasie chwilę dla siebie. Po prostu niezastąpiony! Polecam!!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny
BeataJanowska
24/10/2018
Polska
Najlepszy z najlepszych!
Nie tak dawno bo niespełna dwa miesiące temu zostałam szczęśliwą mamą. Niestety pokarm u mnie pojawił się dopiero w drugiej dobie życia synka co tez spowodowało, że synkowi została podawana mieszanka mleka modyfikowanego. Bardzo chciałam karmić synka tylko i wyłącznie swoim mlekiem, dlatego też zaczęłam walkę o każdą nawet najmniejszą kropelkę pokarmu płynącego z moich piersi. Pomocną dłonią okazał się Philips Avent Podwójny Laktator Elektryczny NATURAL, który błyskawicznie pobudził moją laktację. Bardzo prosta konstrukcja sprawia, że nie mam problemu z jego użytkowaniem. Bardzo cicho pracuje, no i pozwala mi przyjąć wygodną pozycję podczas odciągania pokarmu. Używam go dopiero od tygodnia, a już cieszę się ogromnie z sukcesu jakim jest pokarm, który z dnia na dzień pojawia się w moich piersiach w większej ilości. Dzięki temu laktatorowi nie poddałam się i wywalczyłam pokarm, który teraz z uśmiechem na twarzy zajada mój synek. Polecam serdecznie!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny
mania1902
24/10/2018
Polska
Najlepszy z najlepszych!
Nie tak dawno bo niespełna dwa miesiące temu zostałam szczęśliwą mamą. Niestety pokarm u mnie pojawił się dopiero w drugiej dobie życia synka co tez spowodowało, że synkowi została podawana mieszanka mleka modyfikowanego. Bardzo chciałam karmić synka tylko i wyłącznie swoim mlekiem, dlatego też zaczęłam walkę o każdą nawet najmniejszą kropelkę pokarmu płynącego z moich piersi. Pomocną dłonią okazał się Philips Avent Podwójny Laktator Elektryczny NATURAL, który błyskawicznie pobudził moją laktację. Bardzo prosta konstrukcja sprawia, że nie mam problemu z jego użytkowaniem. Bardzo cicho pracuje, no i pozwala mi przyjąć wygodną pozycję podczas odciągania pokarmu. Używam go dopiero od tygodnia, a już cieszę się ogromnie z sukcesu jakim jest pokarm, który z dnia na dzień pojawia się w moich piersiach w większej ilości. Dzięki temu laktatorowi nie poddałam się i wywalczyłam pokarm, który teraz z uśmiechem na twarzy zajada mój synek. Polecam serdecznie!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny
83% mammu, kas baro mazuli ar krūti atzīst, ka Philips Avent Comfort divkāršais elektriskais krūts piena sūknis ir ērts lietošanā — neatkarīgs 2012. gada augustā ASV mājas apstākļos veikts pētījums, kurā piedalījas 81 mammas.
Vairāk piena: neatkarīgi pētījumi ir pierādījuši, ka iespējams pastāv saikne starp komforta līmeni un piena daudzumu. Skatiet: www.philips.com/AVENT
Krūts piena sūknis, kas nesatur BPA: attiecas tikai uz pudelīti un citām daļām, kas saskaras ar krūts pienu. Atbilst ES Direktīvai, 10/2011