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  • Vairāk ērtību, vairāk piena, īsākā laikā*
  • Vairāk ērtību, vairāk piena, īsākā laikā*
  • Vairāk ērtību, vairāk piena, īsākā laikā*
  • Vairāk ērtību, vairāk piena, īsākā laikā*
  • Vairāk ērtību, vairāk piena, īsākā laikā*
  • Vairāk ērtību, vairāk piena, īsākā laikā*
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Izbeigta ražošana

Philips AventDubultais elektriskais piena sūknis

SCF334/31

4.9
| (34) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Vairāk ērtību, vairāk piena, īsākā laikā*
Ultra Comfort dubultais krūts piena sūknis ir lieliski piemērots, ja nav daudz laika. Samaziniet atslaukšanas laiku un apsēdieties ērti, ļaujot mīkstajam masāžas spilventiņam saudzīgi stimulēt piena plūsmu. Sūknis ir kluss un to ir viegli salikt, personalizēt, lietot un tīrīt.
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Dubultais elektr. krūts piena sūknis ar masāžas spilventiņu

Vairāk ērtību, vairāk piena, īsākā laikā*

  • Atslauciet vairāk piena īsākā laikā

  • Iekļauts mīksts masāžas spilventiņš

  • Ceļojumu somiņa un 2 pudelītes

Ērtāka poza piena atslaukšanas laikā, ko nodrošina unikālais dizains

Ērtāka poza piena atslaukšanas laikā, ko nodrošina unikālais dizains

Krūts piena sūknim ir unikāls dizains, tāpēc piens izdalās viegli tieši no krūts pudelītē, pat ja sēžat taisni. Tas nozīmē, ka piena atslaukšanas laikā varat sēdēt ērtāk — jums nav jānoliecas uz priekšu, lai nodrošinātu, ka viss piens ieplūst pudelītē. Ērtāka sēdēšana un atslābināšanās atslaukšanas laikā nodrošina vieglāku piena plūsmu.

Izvēlieties sev ērtu un efektīvu iestatījumu

Ieslēdzot sūknis automātiski sāk darboties maigās stimulēšanas režīmā, lai veidotu piena plūsmu. Pēc tam izvēlieties kādu no 3 atslaukšanas iestatījumiem, lai padarītu piena plūsmu pēc iespējas ērtāku.

Mīksts masāžas spilventiņš ar masējošām lapiņām

Mīksts masāžas spilventiņš ar masējošām lapiņām

Mūsu masāžas spilventiņam ir mīksta, samtaina tekstūra, kas rada ādai siltuma sajūtu, veicot ērtu un saudzīgu piena plūsmas stimulēšanu. Spilventiņa lapiņas ir izstrādātas tā, lai atveidotu mazuļa zīšanu, palīdzot stimulēt piena plūsmu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

34

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

05/11/2018

Polska

Polska

Najlepszy!

Podwójny laktator Philips Avent okazał się u mnie strzałem w dziesiątkę. Lekki, poręczny, wygodny w użyciu, no i ta dodatkowa torba, dzięki której mogę zapakować laktator wszędzie gdzie się udaje, by móc odciągać mleczko dla maluszka. Jestem nim zachwycona!! Znakomita jakość i dopracowanie w każdym szczególe sprawiają, że piersi nie bolą podczas odciągania mleczka, a laktacja jest pobudzona na maksa! Owy laktator w pełni spełnia swoje zadanie, a mnie jako matce daje możliwość karmienia synka swoim mlekiem, które teraz od czasu do czasu podaje mąż dzieciątku, bym ja miała w tym czasie chwilę dla siebie. Po prostu niezastąpiony! Polecam!!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny

24/10/2018

Polska

Polska

Najlepszy z najlepszych!

Nie tak dawno bo niespełna dwa miesiące temu zostałam szczęśliwą mamą. Niestety pokarm u mnie pojawił się dopiero w drugiej dobie życia synka co tez spowodowało, że synkowi została podawana mieszanka mleka modyfikowanego. Bardzo chciałam karmić synka tylko i wyłącznie swoim mlekiem, dlatego też zaczęłam walkę o każdą nawet najmniejszą kropelkę pokarmu płynącego z moich piersi. Pomocną dłonią okazał się Philips Avent Podwójny Laktator Elektryczny NATURAL, który błyskawicznie pobudził moją laktację. Bardzo prosta konstrukcja sprawia, że nie mam problemu z jego użytkowaniem. Bardzo cicho pracuje, no i pozwala mi przyjąć wygodną pozycję podczas odciągania pokarmu. Używam go dopiero od tygodnia, a już cieszę się ogromnie z sukcesu jakim jest pokarm, który z dnia na dzień pojawia się w moich piersiach w większej ilości. Dzięki temu laktatorowi nie poddałam się i wywalczyłam pokarm, który teraz z uśmiechem na twarzy zajada mój synek. Polecam serdecznie!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny

24/10/2018

Polska

Polska

Najlepszy z najlepszych!

Nie tak dawno bo niespełna dwa miesiące temu zostałam szczęśliwą mamą. Niestety pokarm u mnie pojawił się dopiero w drugiej dobie życia synka co tez spowodowało, że synkowi została podawana mieszanka mleka modyfikowanego. Bardzo chciałam karmić synka tylko i wyłącznie swoim mlekiem, dlatego też zaczęłam walkę o każdą nawet najmniejszą kropelkę pokarmu płynącego z moich piersi. Pomocną dłonią okazał się Philips Avent Podwójny Laktator Elektryczny NATURAL, który błyskawicznie pobudził moją laktację. Bardzo prosta konstrukcja sprawia, że nie mam problemu z jego użytkowaniem. Bardzo cicho pracuje, no i pozwala mi przyjąć wygodną pozycję podczas odciągania pokarmu. Używam go dopiero od tygodnia, a już cieszę się ogromnie z sukcesu jakim jest pokarm, który z dnia na dzień pojawia się w moich piersiach w większej ilości. Dzięki temu laktatorowi nie poddałam się i wywalczyłam pokarm, który teraz z uśmiechem na twarzy zajada mój synek. Polecam serdecznie!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny

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Atrunas

  1. 83% mammu, kas baro mazuli ar krūti atzīst, ka Philips Avent Comfort divkāršais elektriskais krūts piena sūknis ir ērts lietošanā — neatkarīgs 2012. gada augustā ASV mājas apstākļos veikts pētījums, kurā piedalījas 81 mammas.

  2. Vairāk piena: neatkarīgi pētījumi ir pierādījuši, ka iespējams pastāv saikne starp komforta līmeni un piena daudzumu. Skatiet: www.philips.com/AVENT

  3. Krūts piena sūknis, kas nesatur BPA: attiecas tikai uz pudelīti un citām daļām, kas saskaras ar krūts pienu. Atbilst ES Direktīvai, 10/2011