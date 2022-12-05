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  • Ideāla pārtikas uzglabāšana mājās un ārpus tām
  • Ideāla pārtikas uzglabāšana mājās un ārpus tām
  • Ideāla pārtikas uzglabāšana mājās un ārpus tām
  • Ideāla pārtikas uzglabāšana mājās un ārpus tām
  • Ideāla pārtikas uzglabāšana mājās un ārpus tām

Izbeigta ražošana

Philips AventPārtikas uzglabāšanas trauciņš

SCF639/05

4.8
| (139) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
Ideāla pārtikas uzglabāšana mājās un ārpus tām
Uzglabājiet savu veselīgo pārtiku mūsu jaunajā pārtikas glabāšanas trauciņā. Sterilizējams un atkārtoti izmantojams glabāšanas trauciņš ar Philips Avent gan mājās, gan esot ceļā.
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Savietojamie produkti
Viens, elektrisks, atkārtoti uzlādējams

Viens, elektrisks, atkārtoti uzlādējams

SCF396/31

Elektriskais krūts piena sūknis

Elektriskais krūts piena sūknis

SCF395/31

Manuālais krūts piena sūknis

Manuālais krūts piena sūknis

SCF430/10

Manuālais krūts piena sūknis

Manuālais krūts piena sūknis

SCF430/13

Manuāls krūts piena sūknis

Manuāls krūts piena sūknis

SCF430/16

Ar hermētiski noslēgtu vāciņu

Ideāla pārtikas uzglabāšana mājās un ārpus tām

  • Standarta

Skaidras datuma un satura norādes

Skaidras datuma un satura norādes

Vieglai uzglabāšanai.

Lietošanai ledusskapī un saldētavā

Lietošanai ledusskapī un saldētavā

Maksimālai pielāgojamībai.

Vienkārša izmantošana un tīrīšana

Vienkārša izmantošana un tīrīšana

Iespējams droši izmantot pudelītes sildītājā, mikroviļņu krāsnī, trauku mazgāšanas mašīnā un sterilizētājā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.8

no 5

139

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

2

05/12/2022

Latvija

Latvija

Dabai draudzīgi un ērti

Esmu ļoti priecīga, ka atradu šos trauciņus, jo man bija ļoti nepatīkami izmantot un izmest miskastē 1 maisiņu katrai piena porcijai ko jāuzglabā, jāsaldē. Ērti lietojami, ekonomiski un galvenais dabai draudzīgi.

Plusi

Ekonomiski, ērti, draudzīgi dabai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF619/05 Krūts piena glabāšanas trauciņš

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF619/05 Krūts piena glabāšanas trauciņš

11/11/2022

Latvija

Latvija

Brīnišķīgs produkts

Piena glabāšanas trauciņiem ļoti skaists dizains, patīk ka ir caurspīdīgi un var redzēt cik daudz ir ieliets piens, tāpat arī norādīta tilpuma skala, pēc kuras viegli sekot līdzi un veikt atzīmes uz trauciņiem. Aizskruvējami trauciņi un viegli pārnesājami, nekas neizlīst laukā. Izmazgājami un atkārtoti lietojami. Komplektā 5 trauciņi, līdz ar to nav katru dienu viens jaiztukšo, bet ir papildus lieki, kurus izmantot.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF619/05 Krūts piena glabāšanas trauciņš

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF619/05 Krūts piena glabāšanas trauciņš

29/03/2021

Latvija

Latvija

Iesaku!!!

Šie trauciņi ir ideāls variants gan krūts piena uzglabāšanai, pa tiešo tajā ieslaucot no Avent piena pumpīša un uzglabāt gan saldētavā, gan ledusskapī, pie tam vēlāk, kad mazajam būs piebarošana, var izmantot ēdiena uzglabāšanai. Ērti uzglabāt un ideāli skrūvējas.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF619/05 Krūts piena glabāšanas trauciņš

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF619/05 Krūts piena glabāšanas trauciņš

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