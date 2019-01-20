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Izbeigta ražošana
1 pudelīte
260 ml
Lēnas plūsmas knupītis
1 m+
Platais knupītis krūts formā veicina dabisku satvērienu, līdzīgi kā zīdot pie krūts, ļaujot vieglāk apvienot barošanu ar krūti un ar pudelīti.
Ziedlapas knupīša iekšpusē pastiprina knupīša mīkstumu un elastību, tam nesaraujoties. Jūsu mazuļa barošana būs ērtāka un patīkamāka.
Inovatīvs divkāršs vārsts, lai samazinātu kolikas un diskomfortu, ļaujot iekļūt gaisam pudelē, nevis mazuļa vēderā.
4.9
no 5
210
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Julia92
20/01/2019
Latvija
Ērta pudelīte, ar kuru iespējams apvienot barošanu ar krūti un no pudelītes
Pirmais pozitīvais, ko varētu minēt, ir pudelītes dizains – pudelīte ir viegli satverama, pateicoties tās dizainam, tās platais kakliņš ļauj viegli ieliet šķidrumu un arī iztīrīt pudelīti. Vēl viens liels pluss ir tas, ka pudelīti ir viegli salikt (uzskrūvēt knupīti) ar vienu roku, ja nepieciešams otrā rokā auklēt bērniņu. Ja pudelīte jau ir sagatavota, ar vienu roku ir arī ērti noņemt tās vāciņu. Knupītis, ko izmantojām pudelītei, bija Natural ar lēnu plūsmu, kas paredzēts zīdaiņiem no viena mēneša vecuma. Jau no paša sākuma nebija nekādu problēmu ar knupīša satveršanu. Knupītis ir elastīgs un maigs, un viegli kopjams. Knupīša unikālā ziedlapiņas forma ļauj viegli apvienot krūts barošanu ar no pudelītes. Šī pudelīt ir lielisks variants, kā pabarot bērniņus, kuri tiek baroti ar krūti, ja mammai nepieciešams kaut kur iziet vai vienkārši kādu nakti izgulēties.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF627/22 Natural zīdaiņu pudelīte
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF627/22 Natural zīdaiņu pudelīte
jyyli
05/06/2017
Latvija
Verificēts pircējs
Pūdele
LABA kvalītāte. Ļoti ērti izmantot, ērti mazgāt!!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF693/17 Natural zīdaiņu pudelīte
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF693/17 Natural zīdaiņu pudelīte
Spygliukas
18/07/2019
Lietuva
Žaisminga išvaizda.
Patraukli ir žaisminga išvaizda. Naudojant sterilizatoriuje nesideformuoja. Tinka žindant.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF628/17 „Natural“ kūdikių buteliukas
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF628/17 „Natural“ kūdikių buteliukas
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011