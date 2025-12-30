Meklējamie vārdi

    2000 series Pāri ausīm liekamās bezvadu austiņas

    TAH2500BG/10

    Uzlieciet pāri ausīm liekamās bezvadu austiņas un klausoties baudiet patiesu komfortu. Bagātīga skaņa, papildu basi un atskaņošanas laiks līdz 50 stundām.

    2000 series Pāri ausīm liekamās bezvadu austiņas

    Izcils komforts, lieliska skaņa

    • Trokšņu slāpēšana
    • Uz ausīm uzliekamas vieglas austiņas
    • Dabiska skaņa. Papildu basi
    • Līdz 50 stundām ilgs darbības laiks

    Izbaudiet klausīšanos ar trokšņu slāpēšanu

    Trokšņu slāpēšanas funkcija slāpē apkārtējās vides trokšņus, tostarp vēja radītās skaņas, lai jūs varētu pilnībā izbaudīt mūziku vai netraucēti sazvanīties. Vai vēlaties labāk dzirdēt, kas notiek jums apkārt? Nospiediet pogu, lai aktivizētu modrības režīmu.

    Lieliska skaņa ar papildu basu režīmu

    Baudiet bagātīgu skaņu no 40 mm skaļruņiem un labu pasīvo trokšņu izolāciju, ko nodrošina pāri ausīm liekamā konstrukcija. Varat klausīties savus iecienītos skaņdarbus ar pilnu jaudu.

    Ar ātro uzlādi atskaņo mūziku līdz pat 50 stundām

    Ar šīm bezvadu austiņām varēsiet noklausīties daudzas jo daudzas iecienītākās dziesmas, jo ar vienu uzlādi to atskaņošanas laiks ir līdz 50 stundām. Izmantojot USB-C savienojumu, tās pilnībā uzlādējas tikai 2 stundu laikā, savukārt ātra 15 minūšu uzlāde nodrošinās pietiekamu jaudu, lai mūziku varētu klausīties vēl 10 stundas.

    Stabils Bluetooth daudzpunktu savienojums

    Uzlabota Bluetooth savienojamība nodrošina stabilāku savienojumu vienmērīgai straumēšanai, turklāt varat vienlaikus izveidot savienojumu ar divām Bluetooth ierīcēm (iOS vai Android). Klausieties atskaņošanas sarakstu vai savu iecienīto apraidi bez kaitinošajiem skaņas traucējumiem.

    Skaidri zvani. Viņi dzirdēs visu, ko sakāt

    Zvana laikā jūsu balss skanēs skaidri. Īpašs mikrofons uztver jūsu balss skaņu, kamēr trokšņa mazināšanas algoritms slāpē daļu no apkārtējās pasaules radītajiem fona trokšņiem.

    Tik vieglas un ērtas, ka varat tās valkāt stundām ilgi

    Šīs pāri ausīm liekamās austiņas ir radītas izcili ērtai lietošanai ikdienā. Vieglā, polsterētā galvas stīpa maigi balstās uz galvas, bet mīkstie ausu spilventiņi ideāli pieguļ ausīm. Katram ausu spilventiņam ir gluds, ādai patīkams PU ādas polsterējums ilgstošam komfortam un vienkāršai kopšanai.

    Philips Headphones lietotne. Personalizējiet iestatījumus un vadības elementus

    Mūsu parocīgajā lietotnē varat pārvaldīt pievienotās ierīces vai izslēgt trokšņu slāpēšanu. Lietotnē varat arī pielāgot savu skaņas profilu.

    Silta, detalizēta, dabiska. Philips skanējums

    Mūzika apraidēm — šīs bezvadu austiņas izceļ jūsu mīļākās skaņas! Izbaudiet liegu, detalizētu skaņu ar bagātīgiem basiem no skaļruņiem, kas ir pielāgoti Philips raksturīgajām skaņām.

    Tehniskā specifikācija

    • Skaņa

      Akustiskā sistēma
      Slēgta
      Frekvenču diapazons
      20–20 000 Hz
      Pilnā pretestība
      32 omi
      Jutība
      112 dB (1 kHz)
      Skaļruņa diametrs
      40  mm
      Maksimālā ieejas jauda
      30  mW
      Skaļruņa tips
      Dinamisks

    • Savienojamība

      Bluetooth versija
      6,0
      Bluetooth profili
      • AVRCP
      • A2DP
      • HFP
      Maksimālā sniedzamība
      Līdz pat 10  m
      Daudzpunktu savienojums
      Atbalstītais kodekss
      SBC
      Austiņu ligzda
      3.5  mm

    • Ārējā kartona kaste

      Garums
      36.20  cm
      Patēriņa iesaiņojumu skaits
      6
      Platums
      21.60  cm
      Bruto svars
      2.76  kg
      Augstums
      23.60  cm
      GTIN
      1 48 95229 17305 4
      Neto svars
      1.39  kg
      Taras svars
      1.37  kg

    • Lietošanas komforts

      Lietotnes Philips Headphones atbalsts
      Iespējama programmu nodrošinājuma atjaunināšana
      Vadības ierīču veids
      Poga

    • Strāvas padeve

      Bateriju skaits
      1 gab.
      Uzlādēšanas laiks
      2  stundas
      Mūzikas atskaņošanas laiks (ieslēgts ANC)
      45  stundas
      Mūzikas atskaņošanas laiks (izslēgts ANC)
      50  stundas
      Ātrās uzlādes laiks
      15 mins for 10 hrs
      Akumulatoru svars (kopā)
      9.6  g
      Akumulatora jauda (austiņas)
      500  mAh
      Akumulatora tips (austiņas)
      Litija polimērs (iebūvēts)

    • Iesaiņojuma izmēri

      Augstums
      22  cm
      Iesaiņojuma veids
      Kabata
      Plauktā novietošanas veids
      Iekarināma
      Platums
      20.2  cm
      Dziļums
      5.8  cm
      Iekļauto produktu skaits
      1
      EAN
      48 95229 17305 7
      Bruto svars
      0.4  kg
      Neto svars
      0.232  kg
      Taras svars
      0.168  kg

    • Produkta izmēri

      Augstums
      19.76  cm
      Platums
      16.57  cm
      Dziļums
      8.29  cm
      Svars
      0.207  kg

    • Piederumi

      Īsa lietošanas pamācība
      Uzlādes vads
      USB-C kabelis, 200 mm

    • Dizains

      Krāsa
      Smilškrāsas
      Lietošanas stils
      Austiņas ar galvas stīpu
      Salokāma konstrukcija
      Plakana/ielocīta
      Auss savienojuma materiāls
      Noturīga forma
      Valkāšanas veids
      Ar galvas stīpu
      Ausu uzlikas
      Slēgta konstrukcija

    • Telekomunikācija

      Mikrofons zvanam
      1 mic

    • ANC funkcijas

      ANC tehnoloģija
      FF
      Informētības režīms
      Adaptīvā ANC
      Mikrofons, paredzēts ANC
      2 mikr.
      ANC (aktīvā trokšņu slāpēšana)

    • Balss palīgs

      Saderīgs ar balss palīgu
      • Apple Siri
      • Google Palīgs
      Balss palīga aktivizēšana
      Nospiediet atskaņošanas/pauzes pogu
      Balss palīga atbalsts

