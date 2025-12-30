TAH2500BK/10
Izcils komforts, lieliska skaņa
Uzlieciet pāri ausīm liekamās bezvadu austiņas un klausoties baudiet patiesu komfortu. Bagātīga skaņa, papildu basi un atskaņošanas laiks līdz 50 stundām.Skatīt visas priekšrocības
Ja jums pienākas PVN atvieglojumi par medicīnas precēm, varat to pieprasīt par šo preci. PVN summa tiks atskaitīta no iepriekš norādītās cenas. Skatīt precīzu informāciju savā pirkumu grozā.
Trokšņu slāpēšanas funkcija slāpē apkārtējās vides trokšņus, tostarp vēja radītās skaņas, lai jūs varētu pilnībā izbaudīt mūziku vai netraucēti sazvanīties. Vai vēlaties labāk dzirdēt, kas notiek jums apkārt? Nospiediet pogu, lai aktivizētu modrības režīmu.
Baudiet bagātīgu skaņu no 40 mm skaļruņiem un labu pasīvo trokšņu izolāciju, ko nodrošina pāri ausīm liekamā konstrukcija. Varat klausīties savus iecienītos skaņdarbus ar pilnu jaudu.
Ar šīm bezvadu austiņām varēsiet noklausīties daudzas jo daudzas iecienītākās dziesmas, jo ar vienu uzlādi to atskaņošanas laiks ir līdz 50 stundām. Izmantojot USB-C savienojumu, tās pilnībā uzlādējas tikai 2 stundu laikā, savukārt ātra 15 minūšu uzlāde nodrošinās pietiekamu jaudu, lai mūziku varētu klausīties vēl 10 stundas.
Uzlabota Bluetooth savienojamība nodrošina stabilāku savienojumu vienmērīgai straumēšanai, turklāt varat vienlaikus izveidot savienojumu ar divām Bluetooth ierīcēm (iOS vai Android). Klausieties atskaņošanas sarakstu vai savu iecienīto apraidi bez kaitinošajiem skaņas traucējumiem.
Zvana laikā jūsu balss skanēs skaidri. Īpašs mikrofons uztver jūsu balss skaņu, kamēr trokšņa mazināšanas algoritms slāpē daļu no apkārtējās pasaules radītajiem fona trokšņiem.
Šīs pāri ausīm liekamās austiņas ir radītas izcili ērtai lietošanai ikdienā. Vieglā, polsterētā galvas stīpa maigi balstās uz galvas, bet mīkstie ausu spilventiņi ideāli pieguļ ausīm. Katram ausu spilventiņam ir gluds, ādai patīkams PU ādas polsterējums ilgstošam komfortam un vienkāršai kopšanai.
Mūsu parocīgajā lietotnē varat pārvaldīt pievienotās ierīces vai izslēgt trokšņu slāpēšanu. Lietotnē varat arī pielāgot savu skaņas profilu.
Mūzika apraidēm — šīs bezvadu austiņas izceļ jūsu mīļākās skaņas! Izbaudiet liegu, detalizētu skaņu ar bagātīgiem basiem no skaļruņiem, kas ir pielāgoti Philips raksturīgajām skaņām.
