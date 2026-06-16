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Putekļsūcēji un mazgāšanas birstes
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HomeRun 3000. sērijas Aqua Putekļsūcējs robots ar mazgāšanas funkciju
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XU3100/01
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UK Declaration of Conformity - English (US)
XU3100 XU3110 Quick Start Guide
Visi (7)
Visefektīvākā tīrīšana ar Philips HomeRun putekļsūcēju robotu
Philips HomeRun putekļsūcēja robota izmantošana pirmo reizi
Efektīva mājas tīrīšana ar Philips HomeRun putekļsūcēju robotu
Vai Philips HomeRun putekļsūcēja robota ūdens tvertni drīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā?
Kā un kad mainīt Philips HomeRun putekļsūcēja robota putekļu maisu?
Philips HomeRun2000. un 3000. sērijas maiņas komplekts
Philips HomeRun2000. un 3000. sērijas lupatiņas
s-bagPretalerģiski putekļu maisiņi
Philips HomeRun putekļsūcējs robots automātiski neiztukšo netīrumus
Tumšu grīdu tīrīšana ar Philips HomeRun putekļsūcēju robotu
Philips HomeRun putekļsūcējs robots nelādējas
Philips HomeRun putekļsūcējs robots iestrēgst
Nevar izveidot Philips HomeRun lietotnes savienojumu ar Philips HomeRun putekļsūcēju robotu
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