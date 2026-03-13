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6000. sērija Bezvada putekļsūcējs ar mazgāšanas funkciju

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6000. sērijaBezvada putekļsūcējs ar mazgāšanas funkciju

XW6264/11

6000. sērija Bezvada putekļsūcējs ar mazgāšanas funkciju

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Lietotāja rokasgrāmatas pielikums

  • PDF fails, 194.2 kB
  • 13 March 2026

Īsā lietošanas pamācība

  • PDF fails, 5.2 MB
  • 13 March 2026

Daļas un piederumi

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Grīdas mazg. līdzeklis

    XV1892/02
    • Pagarina slotas mūžu: vienkārša un optimāla dozēšanas formula samazina nodilumu.
    • Vienkārša dozēšana ar 40 lietošanas reižu kasetnēm: īpaši koncentrēta formula nodrošina maigu tīrīšanu.
    • Ātra žāvēšana: panāk 50% ātrāku žāvēšanu nekā manuālās slotas tīrīšanai bez traipiem.**
    • Ekonomisks risinājums: viena kasetne aizstāj līdz pat trim parasta tīrīšanas līdzekļa pudelēm.
    • Piemērots mājdzīvniekiem un ģimenei: pasargā virsmas, vienlaikus veicinot veselīgāku vidi.
    • 6000. un 7000. sērija

    6000. un 7000. sērija
    Mitrā filtra maiņas komplekts

    XV1770/10
    • Philips oriģinālie piederumi
    • Mitrā filtra nomaiņa
    • Divu mitro filtru komplekts Philips AquaTrio 6000./7000. sērijas bezvada mitrās un sausās tīrīšanas putekļsūcējam
    • 6000. un 7000. sērija

    6000. un 7000. sērija
    Sauso filtru maiņas komplekts

    XV1771/10
    • Philips oriģinālie piederumi
    • Sauso filtru maiņa
    • Divu sauso filtru komplekts Philips AquaTrio 6000./7000. sērijas bezvada mitrās un sausās tīrīšanas putekļsūcējam
    • 6000. un 7000. sērija

    6000. un 7000. sērija
    Suku maiņas komplekts

    XV1773/10
    • Philips oriģinālie piederumi
    • Īpaši mīkstas mikrošķiedras birstes
    • Īpaši mīksta mikrošķiedras suka Philips AquaTrio 6000./7000. sērijas bezvada mitrās un sausās tīrīšanas putekļsūcējam

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