pCASL (pseudo-Continuous Arterial Spin Labeling) enables you to visualize brain perfusion and functional physiology in a non-contrast manner with low distortion* and full brain coverage.
We are always interested in engaging with you.
Let us know how we can help.
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.
Tīmekļa vietne ir paredzēta tikai personām, kuras izmanto medicīniskās ierīces kā profesionāļi, tostarp personām, kas praktizē medicīnas profesijās, personām, kas darbojas veselības aprūpes iestāžu labā vai organizācijām, kas tirgo medicīnas ierīces kā profesionāļi.
Vai esat persona, kas atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem?