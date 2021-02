Lielisks monitors lietošanai mājās



Philips monitoru klāsts lietošanai mājās nodrošina lietotājus ar bagātīgu un daudzveidīgu displeju izvēli, ko iedvesmojis mūsdienu dinamiskais un daudzveidīgais dzīvesveids. Philips monitori piedāvā ideālu risinājumu ikvienam: no fotogrāfiem amatieriem līdz rūdītiem interneta veikalu lietotājiem, no kino cienītājiem līdz spēļu faniem, no ģimenēm, kas vēlas kopīgi labi pavadīt laiku, līdz pat ārštata darbiniekiem, kas lūko apvienot darbu ar izpriecām.