Karstā gaisa plūsmas un tvaika kombinācija ļauj iegūt nevainojamu tekstūru ar kraukšķīgu garoziņu un sulīgu iekšpusi, lai ēdiens vairs nebūtu pārāk sauss vai atsulojies. Izvēlies kādu no 12 iepriekšējiem iestatījumiem un lietotnē HomeID izpēti vairāk nekā 500 detalizētas receptes.
Vienlaikus var pagatavot pamatēdienu 6 L grozā un piedevas, uzkodas vai desertu 3 L grozā. Sinhronizē abus grozus, lai viss būtu gatavs vienlaicīgi, vai iestati katram grozam atsevišķu programmu, laiku un temperatūru. Šis ir ideāls risinājums visas maltītes pagatavošanai vienā piegājienā.
Tīrīšana ir vieglāka nekā jebkad, jo tvaika tīrīšanas cikls atmiekšķē taukus un ēdiena paliekas, ko pēc tam var vienkārši noslaucīt. Grozs vairs nav jāberž vai jāmērcē ⁴.
RapidAir Plus tehnoloģija ar unikālu zvaigznes formas dizainu virza karsto gaisu ap ēdienu un caur to ar lielāku gaisa plūsmas ātrumu, nodrošinot vienmērīgu gatavošanas procesu no iekšpuses un ārpuses, lai radītu gardas mājās pagatavotas maltītes.
9 L Airfryer ar 2 groziem un tvaika funkciju: 6 L izvelkamais grozs pamatēdienam, fritētiem kartupeļiem un iecienītākajiem produktiem un 3 L izvelkamais grozs piedevām un uzkodām. Ietilpst līdz 1100 g fritētu kartupeļu, 1600 g dārzeņu vai 12 vistas stilbiņi. Lielajā grozā ietilpst arī vesela vista ar svaru 1,2 kg.
Automātiski sinhronizē gatavošanas laiku 2 grozos, lai ēdieni būtu gatavi vienlaikus
Air Steam tehnoloģija lieliski piesātina dārzeņus, zivis, pelmeņus vai mīklas izstrādājumus ar tvaiku, nodrošinot maigu un sulīgu tekstūru, kas nav mitra un ūdeņaina. Produkti saglabā līdz 87% vairāk uzturvielu nekā pēc vārīšanas²
Automātiskā Steam Clean funkcija atvieglo tauku nosēdumu notīrīšanu no lielā groza un ap sildlampu³
Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.