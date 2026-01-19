Meklējamie vārdi

Philips Airfryer ar diviem groziem un tvaicēšanas funkciju
99 reviews

5000. sērija

Pirmais modelis ar diviem groziem un tvaika funkciju

Ieteicama mazumtirdzn. cena

Šīs preces pārdošana ir pārtraukta
Apskatīt visus modeļus
Pasaules līderis
Pasaules gaisa cepamkatlu zīmols Nr. 1¹
Kraukšķīgi apcepta zivs vai gaļa ar maigiem tvaicētiem dārzeņiem

Ar Philips Airfryer tvaicē, cep vai tvaicē un cep vienlaicīgi

Pagatavo kraukšķīgi apceptu zivi vai gaļu ar maigi tvaicētiem dārzeņiem. Vienu grozu var izmantot cepšanai, bet otru — tvaicēšanai vai arī tvaicēšanai un cepšanai vienlaicīgi, saglabājot ideālu tekstūru un līdz pat 87%² vairāk uzturvielu, salīdzinot ar tradicionālo gatavošanu.

Divi grozi nebeidzamām garšu kombinācijām.

Air Steam un RapidAir tehnoloģijas

Tvaicēšana saglabā produktos uzturvielas un padara tos maigus, savukārt RapidAir tehnoloģija nodrošina kraukšķīgu garoziņu ar līdz pat 90%3 mazāk tauku. Izmantojot abas funkcijas vienlaikus, iespējams iegūt sulīgu vistu, zeltainu lazanju vai pagatavot veselas maltītes ar vienmēr ideālu tekstūru.

Airfryer, air fryer, dual basket, steam, RapidAir Plus, 5000 Series, NA552, NA552_00, NA552/00, NA552_09, NA552/09, stainless black and copper Airfryer, air fryer, dual basket, steam, RapidAir Plus, 5000 Series, NA552, NA552_00, NA552/00, NA552_09, NA552/09, stainless black and copper​ Airfryer, air fryer, dual basket, steam, RapidAir Plus, 5000 Series, NA552, NA552_00, NA552/00, NA552_09, NA552/09, stainless black and copper​

Maiga gaļa ar kraukšķīgu garoziņu

RapidAir + Air Steam tehnoloģija

Karstā gaisa plūsmas un tvaika kombinācija ļauj iegūt nevainojamu tekstūru ar kraukšķīgu garoziņu un sulīgu iekšpusi, lai ēdiens vairs nebūtu pārāk sauss vai atsulojies. Izvēlies kādu no 12 iepriekšējiem iestatījumiem un lietotnē HomeID izpēti vairāk nekā 500 detalizētas receptes.

Vienlaicīgi gatavi divi ēdieni

6 L + 3 L grozi pamatēdienam un piedevām

Vienlaikus var pagatavot pamatēdienu 6 L grozā un piedevas, uzkodas vai desertu 3 L grozā. Sinhronizē abus grozus, lai viss būtu gatavs vienlaicīgi, vai iestati katram grozam atsevišķu programmu, laiku un temperatūru. Šis ir ideāls risinājums visas maltītes pagatavošanai vienā piegājienā.

Bez beršanas un stresa

Tīrīšana ar tvaiku vieglai kopšanai

Tīrīšana ir vieglāka nekā jebkad, jo tvaika tīrīšanas cikls atmiekšķē taukus un ēdiena paliekas, ko pēc tam var vienkārši noslaucīt. Grozs vairs nav jāberž vai jāmērcē ⁴.

User guide Product sheet
Airfryer, air fryer, dual basket, steam, RapidAir Plus, 5000 Series, NA551, NA551_00, NA551/00, NA551_00, black + silver​

Ideāli kraukšķīgs un vienmērīgi pagatavots ēdiens, līdz pat 90% mazāk tauku¹

RapidAir Plus tehnoloģija ar unikālu zvaigznes formas dizainu virza karsto gaisu ap ēdienu un caur to ar lielāku gaisa plūsmas ātrumu, nodrošinot vienmērīgu gatavošanas procesu no iekšpuses un ārpuses, lai radītu gardas mājās pagatavotas maltītes.

Airfryer, air fryer, dual basket, steam, RapidAir Plus, 5000 Series, NA552, NA552_00, NA552/00, NA552_09, NA552/09, stainless black and copper​

2 grozi un 2 izmēri jebkurai maltītei

9 L Airfryer ar 2 groziem un tvaika funkciju: 6 L izvelkamais grozs pamatēdienam, fritētiem kartupeļiem un iecienītākajiem produktiem un 3 L izvelkamais grozs piedevām un uzkodām. Ietilpst līdz 1100 g fritētu kartupeļu, 1600 g dārzeņu vai 12 vistas stilbiņi. Lielajā grozā ietilpst arī vesela vista ar svaru 1,2 kg.

Airfryer, air fryer, dual basket, steam, RapidAir Plus, 5000 Series, NA552, NA552_00, NA552/00, NA552_09, NA552/09, stainless black and copper​

Iestatiet, lai ēdieni tiktu pagatavoti vienlaikus

Automātiski sinhronizē gatavošanas laiku 2 grozos, lai ēdieni būtu gatavi vienlaikus

Airfryer, air fryer, dual basket, steam, RapidAir Plus, 5000 Series, NA551, NA551_00, NA551/00, NA551_00, black + silver​

Ideāli tvaicēti, maigi un sulīgi ēdieni

Air Steam tehnoloģija lieliski piesātina dārzeņus, zivis, pelmeņus vai mīklas izstrādājumus ar tvaiku, nodrošinot maigu un sulīgu tekstūru, kas nav mitra un ūdeņaina. Produkti saglabā līdz 87% vairāk uzturvielu nekā pēc vārīšanas²

Vairs nekādu tauku nosēdumu

Automātiskā Steam Clean funkcija atvieglo tauku nosēdumu notīrīšanu no lielā groza un ap sildlampu³

Philips Airfryer ar diviem groziem un tvaicēšanas funkciju

Maiga tekstūra, vairāk uzturvielu

Air Steam tehnoloģija saudzīgi tvaicē tādus produktus kā dārzeņi, pelmeņi vai zivis, nodrošinot maigu tekstūru un saglabājot līdz pat 87%² uzturvielu, turklāt nav jāuztraucas, ka ēdiens varētu atsuloties.

Philips Airfryer ar diviem groziem un Rapid Air tehnoloģiju

Vienmērīgi pagatavoti ēdieni

Mūsu patentētā RapidAir tehnoloģija cirkulē karsto gaisu, nodrošinot kraukšķīgu un vienmērīgi pagatavotu ēdienu bez nepieciešamības to grozīt. Maltītes katru reizi būs veselīgākas un garšos lieliski, turklāt tajās būs līdz pat 40%⁵ mazāk lieko tauku.

Vienmēr garšīgi!

No brokastīm līdz vakariņām – vienmēr ideāls rezultāts

Ar Philips Airfryer gatavot ir vienkārši! Viegli pagatavo neticami gardas maltītes — zeltainus fritētus kartupeļus, sulīgu vistu, dažādus dārzeņus, kā arī desertus. Noskaties, cik ērti un vienkārši ir pagatavot gardu ēdienu!

Līdz 80% mazāks elektroenerģijas patēriņš un par 40% ātrāk⁶

Gatavo līdz pat 40% ātrāk un ietaupi līdz 80% elektroenerģijas, salīdzinot ar parasto krāsni. Tā kā gatavošanai vienlaikus var izmantot divus grozus, maltītes būs gatavas ātrāk, nodrošinot efektīvāku darbību, mazākas izmaksas un ietekmi uz vidi.

Salīdzināt

Atsauksmes

Klientu apkalpošana un atbalsts

Saņemiet palīdzību saistībā ar produktu, atrodiet rokasgrāmatas, uzziniet labākos padomus un ieteikumus un novērsiet problēmas

CustomerSupport

Atbalsta sākumlapa

Atrodiet visas atbalsta tēmas un daudz ko citu

MagnifyingGlass

Atrodiet savu produktu

Meklējiet pēc modeļa numura un atrodiet informāciju par konkrēto produktu

Salīdzināt
5000. sērija
5000. sērija

Atruna

¹ Avots: Euromonitor International Ltd, mājsaimniecības preču 2025. gada izdevums; saskaņā ar gaisa cepamkatlu kategorijas definīciju; mazumtirdzniecības pārdošanas apjoms vienībās, 2024. gada dati.
² Ārējs laboratorijas mērījums, pamatojoties uz C vitamīna saturu brokoļos.
³ Salīdzinot ar mājās gatavotiem frī kartupeļiem, kas cepti parastā taukvāres katlā.
Lai iegūtu optimālu rezultātu, pēc katras lietošanas reizes lielajam grozam 15 minūtes izmanto tvaika tīrīšanas funkciju.
Pagatavots vistas stilbiņš: līdz pat 40% mazāk tauku salīdzinājumā ar jēlu produktu.
Iekšējs laboratorijas mērījums, gatavojot desiņas ar modeli NA55x, salīdzinājumā ar A klases cepeškrāsns izmantošanu. Rezultāts var atšķirties atkarībā no receptes.
* ¹ Salīdzinājumā ar mājās gatavotiem fritētiem kartupeļiem, kas gatavoti parastā taukvāres katlā
* ² Ārējās laboratorijas veikti mērījumi, pamatojoties uz C vitamīna saturu brokoļos
* ³ Optimāliem rezultātiem izmantojiet tīrīšanas funkciju ar tvaiku lielajam grozam 15 minūtes pēc katras lietošanas reizes
* ⁴ Salīdzinājums balstīts uz veselas vistas gatavošanu 80 minūtes ar tvaika un karstā gaisa plūsmas funkciju, salīdzinot ar tikai karstā gaisa plūsmas funkciju
* ⁵ Ārēja degustācija ar 30 Airfryer lietotājiem
* ⁶ Iekšējās laboratorijas mērījums NA55x desām salīdzinājumā ar A klases cepeškrāsni. Rezultāti katrai receptei var atšķirties
* ⁷ Vistas stilbiņš: līdz pat 40% mazāk tauku nekā neapstrādātam produktam

Abonē mūsu biļetenu
* Šis ir obligātais lauks

Ekskluzīvi piedāvājumi un kuponi

Jaunu produktu izlaišana

Padomi un ieteikumi

* Šis ir obligātais lauks

*
Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!
Ko tas nozīmē?
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Visas tiesības aizsargātas

Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.