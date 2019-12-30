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Espreso un kapučīno atbilstoši tavai gaumei ar vienu pieskārienu pogai
Pagatavo perfektu espreso un kapučīno no svaigām pupiņām, pateicoties 100 % keramikas dzirnaviņām, un izvēlies stiprumu, temperatūru un kafijas dzēriena tilpumu intuitīvajā displejā. Pateicoties iebūvētajai piena krūzei, kapučīno tiek pagatavots ar vienu pieskārienu pogai.
5 dzērieni
Iebūvēta piena karafe
Melna
AquaClean
Nomainot filtru, tiklīdz automātā parādījies attiecīgs norādījums, nevajadzēs atkaļķot ierīci līdz 5000 tasīšu pagatavošanai*, un kafijas pagatavošanai tiks izmantots dzidrs un attīrīts ūdens.
Baudi iemīļotos dzērienus, un nav svarīgi, vai tev labāk garšo espreso, melna kafija vai kafijas dzēriens ar pienu – espreso kafijas automāts to pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.
Vieglāk par vieglu baudi īpaši krēmīgu kapučīno, kas ir tieši pareizajā temperatūrā. Gluži vienkārši ielej pienu karafē, ievieto to automātā un izvēlieties vēlamo dzērienu. Neatkarīgi no tā, vai tas ir kapučīno, vai saputots piens, dzēriens tiks pagatavots dažās sekundēs ar vienmērīgu plūsmu un ideālu temperatūru.
4.9
no 5
238
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
KrzychN
30/12/2019
Polska
Verificēts pircējs
Ekspres spełnił moje oczekiwania w 100%
Ekspres spełnił moje oczekiwania w 100%Polecam świetna jakość w rozsądnej cenie no i fajne kawkiwychodzą
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100
LiSoMa
27/01/2018
Polska
Bomba
Ekspresik super na domowe warunki, kawka smaczna, co rano mam miłą pobudkę z pyszną cappucinką. Ogólnie łatwa obsługa, estetyczny wygląd ekspresu. Trochę mnie zaskoczyły ceny tych wszystkich produktów do pielęgnacji tego sprzętu, ale to tyle :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100
rena1963ta
31/05/2017
Polska
jestem zachwycona ekspresem!
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Ten ekspres bardzo uprzyjemnia życie, serwując doskonałe napoje. Zależnie od potrzeby wypijamy delikatne cappucino, albo mocniejszą kawę, nawet dla najmłodszych spieni przepyszne mleko. Łatwo utrzymać go w czystości, a obsługa jest banalnie prosta;) Możliwość regulacji aromatu jest bardzo przydatną funkcją. Wyjątkowo smukły i zgrabny.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100
Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts aparātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.