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  • Standard Product Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Main in-use photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Standard Product Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Main in-use photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines

Izbeigta ražošana

3100. sērijaEspreso kafijas automāti

EP3550/00

4.9

| (238) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu

Espreso un kapučīno atbilstoši tavai gaumei ar vienu pieskārienu pogai

Pagatavo perfektu espreso un kapučīno no svaigām pupiņām, pateicoties 100 % keramikas dzirnaviņām, un izvēlies stiprumu, temperatūru un kafijas dzēriena tilpumu intuitīvajā displejā. Pateicoties iebūvētajai piena krūzei, kapučīno tiek pagatavots ar vienu pieskārienu pogai.

Skatīt visas priekšrocības

Baudi līdz 5000 tasītēm* kafijas, neraizējoties par atkaļķošanu

Espreso un kapučīno atbilstoši tavai gaumei ar vienu pieskārienu pogai

  • 5 dzērieni

  • Iebūvēta piena karafe

  • Melna

  • AquaClean

Līdz 5000 tasīšu* bez atkaļķošanas, pateicoties AquaClean

Līdz 5000 tasīšu* bez atkaļķošanas, pateicoties AquaClean

Nomainot filtru, tiklīdz automātā parādījies attiecīgs norādījums, nevajadzēs atkaļķot ierīci līdz 5000 tasīšu pagatavošanai*, un kafijas pagatavošanai tiks izmantots dzidrs un attīrīts ūdens.

Ar vienu pieskārienu pogai pagatavo jebkuru no 5 dzērieniem, tostarp kapučīno

Ar vienu pieskārienu pogai pagatavo jebkuru no 5 dzērieniem, tostarp kapučīno

Baudi iemīļotos dzērienus, un nav svarīgi, vai tev labāk garšo espreso, melna kafija vai kafijas dzēriens ar pienu – espreso kafijas automāts to pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.

Ar integrētu piena karafi – kapučīno ar vienu pogas piepiešanas reizi

Ar integrētu piena karafi – kapučīno ar vienu pogas piepiešanas reizi

Vieglāk par vieglu baudi īpaši krēmīgu kapučīno, kas ir tieši pareizajā temperatūrā. Gluži vienkārši ielej pienu karafē, ievieto to automātā un izvēlieties vēlamo dzērienu. Neatkarīgi no tā, vai tas ir kapučīno, vai saputots piens, dzēriens tiks pagatavots dažās sekundēs ar vienmērīgu plūsmu un ideālu temperatūru.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

238

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

3
1

30/12/2019

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Ekspres spełnił moje oczekiwania w 100%

Ekspres spełnił moje oczekiwania w 100%Polecam świetna jakość w rozsądnej cenie no i fajne kawkiwychodzą

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100

27/01/2018

Polska

Polska

Bomba

Ekspresik super na domowe warunki, kawka smaczna, co rano mam miłą pobudkę z pyszną cappucinką. Ogólnie łatwa obsługa, estetyczny wygląd ekspresu. Trochę mnie zaskoczyły ceny tych wszystkich produktów do pielęgnacji tego sprzętu, ale to tyle :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100

31/05/2017

Polska

Polska

jestem zachwycona ekspresem!

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Ten ekspres bardzo uprzyjemnia życie, serwując doskonałe napoje. Zależnie od potrzeby wypijamy delikatne cappucino, albo mocniejszą kawę, nawet dla najmłodszych spieni przepyszne mleko. Łatwo utrzymać go w czystości, a obsługa jest banalnie prosta;) Możliwość regulacji aromatu jest bardzo przydatną funkcją. Wyjątkowo smukły i zgrabny.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts aparātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.