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  • Izbaudiet patiešām tīras grīdas
  • Izbaudiet patiešām tīras grīdas
  • Izbaudiet patiešām tīras grīdas
  • Izbaudiet patiešām tīras grīdas
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  • Izbaudiet patiešām tīras grīdas
  • Izbaudiet patiešām tīras grīdas
  • Izbaudiet patiešām tīras grīdas

Izbeigta ražošana

EasyLifePutekļsūcējs ar maisiņu

FC8135/01

Izbaudiet patiešām tīras grīdas
Palutiniet sevi ar patiesi tīru grīdu, izmantojot Philips EasyLife putekļsūcēju. 2000 vatu motors nodrošina lielu tīrīšanas jaudu lieliskam rezultātam. Priecājieties par tīru grīdu.
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Jaudīgs, liels darba rādiuss

Izbaudiet patiešām tīras grīdas

  • 1800 W

  • Parquet

2000 vatu motors ģenerē maks. 400 vatu sūkšanas jaudu

2000 vatu motors ģenerē maks. 400 vatu sūkšanas jaudu

Šis jaudīgais 2000 vatu motors rada maks. 400 vatu lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.

10 m garais vads nodrošina plašu darbības zonu

10 m garais vads nodrošina plašu darbības zonu

Garš vads nodrošina lielāku rādiusu, lai varētu iztīrīt istabu vienā piegājienā. Šim produktam ir 10 m sniedzamība.

HEPA filtrs lieliskai izplūdes gaisa filtrēšanai

HEPA filtrs lieliskai izplūdes gaisa filtrēšanai

Šis HEPA filtrs notver kaitīgus mikroskopiskus parazītus, kas izraisa elpošanas alerģijas. Lai saglabātu efektīvu filtrēšanu, nomainiet HEPA filtru ik pēc 6 mēnešiem.

Tehniskā specifikācija

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