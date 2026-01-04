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Izbeigta ražošana
FC8135/01
1800 W
Parquet
Šis jaudīgais 2000 vatu motors rada maks. 400 vatu lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.
Garš vads nodrošina lielāku rādiusu, lai varētu iztīrīt istabu vienā piegājienā. Šim produktam ir 10 m sniedzamība.
Šis HEPA filtrs notver kaitīgus mikroskopiskus parazītus, kas izraisa elpošanas alerģijas. Lai saglabātu efektīvu filtrēšanu, nomainiet HEPA filtru ik pēc 6 mēnešiem.
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