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Izbeigta ražošana

Performer ExpertPutekļsūcējs ar maisiņu

FC8722/09

4.8
| (54) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu
Pilnvērtīgs sniegums
Jaunais Philips Performer Expert nodrošina labākos putekļu savākšanas rādījumus* uz visiem grīdas segumiem, pateicoties AirflowMax tehnoloģijai un unikālajam TriActiveMax uzgalim, kas izstrādāts efektīvākai putekļu savākšanai. Lieliski tīrīšanas rezultāti, pat pēc maisa uzpildīšanas!
Skatīt visas priekšrocības

Mazāks enerģijas patēriņš

Pilnvērtīgs sniegums

  • 5 l

Revolucionārā AirflowMax tehnoloģija īpaši lielai sūkšanas jaudai

Revolucionārā AirflowMax tehnoloģija īpaši lielai sūkšanas jaudai

AirflowMax tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu, nodrošinot putekļu maisa vienmērīgu atlocīšanu, lai iegūtu vislielāko sūkšanas jaudu, par ar pilnu maisu!

Energoefektīvs motors jaudīgiem rezultātiem

Energoefektīvs motors jaudīgiem rezultātiem

Efektīvais motors ir optimizēts mazākam enerģijas patēriņam, lai iegūtu lielāku gaisa plūsmu.

Jaunais "trīs vienā" TriActiveMax uzgalis palielina putekļu uzsūkšanu

Jaunais "trīs vienā" TriActiveMax uzgalis palielina putekļu uzsūkšanu

TriActiveMax uzgalis ar "trīs vienā" tīrīšanas darbību pilnībā piesūcas grīdai, lai maksimāli palielinātu putekļu uzsūkšanu. 1) tas uzmanīgi paceļ paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

54

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

2
1

19/08/2020

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Vysavac

Skvele saje, snadna manipulace a velmi kvalitni zpracovani. Philips nezklamal.

Plusi

Schopnosti

Mīnusi

Sacky

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC8722/09 Sáčkový vysavač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC8722/09 Sáčkový vysavač

19/06/2020

България

България

Оправда очакванията ми

Добри техн. характеристики и съответна производителност Превръща прахосмученето в нужно удоволствие.

Plusi

Добра смукателна сила

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC8722/09 Прахосмукачка с торбичка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC8722/09 Прахосмукачка с торбичка

06/06/2019

България

България

Един много добър продукт на любимата марка

Много добре почиства, плавно регулиране на мощността, удобна четка и накрайници. Почистването на отделението със събраните боклуци става за секунда, а филтрите са изключително добри.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyClean FC8722/01 Прахосмукачка без торба

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyClean FC8722/01 Прахосмукачка без торба

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