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Izbeigta ražošana
5 l
AirflowMax tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu, nodrošinot putekļu maisa vienmērīgu atlocīšanu, lai iegūtu vislielāko sūkšanas jaudu, par ar pilnu maisu!
Efektīvais motors ir optimizēts mazākam enerģijas patēriņam, lai iegūtu lielāku gaisa plūsmu.
TriActiveMax uzgalis ar "trīs vienā" tīrīšanas darbību pilnībā piesūcas grīdai, lai maksimāli palielinātu putekļu uzsūkšanu. 1) tas uzmanīgi paceļ paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.
4.8
no 5
54
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Kowik
19/08/2020
Česká republika
Verificēts pircējs
Vysavac
Skvele saje, snadna manipulace a velmi kvalitni zpracovani. Philips nezklamal.
Plusi
Schopnosti
Mīnusi
Sacky
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC8722/09 Sáčkový vysavač
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC8722/09 Sáčkový vysavač
Stasik150
19/06/2020
България
Оправда очакванията ми
Добри техн. характеристики и съответна производителност Превръща прахосмученето в нужно удоволствие.
Plusi
Добра смукателна сила
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC8722/09 Прахосмукачка с торбичка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Expert FC8722/09 Прахосмукачка с торбичка
Angel
06/06/2019
България
Един много добър продукт на любимата марка
Много добре почиства, плавно регулиране на мощността, удобна четка и накрайници. Почистването на отделението със събраните боклуци става за секунда, а филтрите са изключително добри.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyClean FC8722/01 Прахосмукачка без торба
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyClean FC8722/01 Прахосмукачка без торба
Philips klāstā