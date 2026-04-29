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EasyClean Putekļsūcējs bez maisiņa
Izbeigta ražošana
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FC8724/01
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Eco passport Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner - English (US)
Important Information Manual Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner
Visi (5)
Vai mana Philips putekļsūcēja piederumi ir saderīgi ar citiem modeļiem?
Kur atrodas Philips putekļsūcēja modeļa un sērijas numurs?
Kā es varu zināt, vai Philips putekļsūcēja putekļu maiss ir pilns?
Kā iztīrīt Philips putekļsūcēja bez maisiņa tvertni
Kā tīrīt Philips putekļsūcēja filtrus?
s-filter® izplūdes filtrs
s-bagIlgi kalpojoši putekļu maisiņi (4 gab.)
s-bagPretalerģiski putekļu maisiņi
Mans Philips putekļsūcējs neieslēdzas
Mans Philips putekļsūcējs pārkarst
Lietojot Philips putekļsūcēju, jūtami strāvas triecieni
Mans Philips putekļsūcējs parāda, ka putekļu maiss ir pilns, kad tas nav pilns
Manam Philips putekļsūcējam ir zema sūkšanas jauda
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