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2200 W
500 W sūkšanas jauda
HEPA 13 filtrs
Īpaši efektīvais 2200 vatu motors rada maks. 500 vatu lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.
TriActive uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā trīs veidos: 1) plašākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 2) tam ir maksimāla tīrītspēja, pateicoties uzlabotajai gaisa plūsmai; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.
Šis ECARF sertificētais putekļsūcējs ar 99,95 % noteiktību garantē gandrīz visa telpā esošā gaisa filtrēšanu, vienlaikus arī sūcot putekļus. Tādējādi tiek likvidēti gandrīz visi alergēni no paklājiem, mēbelēm un citām vietām jūsu mājoklī.
4.5
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
KAMIL26
20/05/2012
Polska
SUPER
Idealny odkurzacz,sprawdza się idealnie!!! Dla zwykłego użytkownika nie trzeba niczego więcej.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy
Julita
22/09/2013
Polska
Ten produkt jest pełen zalet
jest to pierwszy odkurzacz który w pełni spełnił moje oczekiwania ,cichy ,ładny,ma super moc ssania.Polecam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy