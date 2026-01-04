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Izbeigta ražošana
FC9162
ParquetCare
Īpaši efektīvais 2200 vatu motors rada maks. 500 vatu lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.
Šis Philips putekļsūcējs ir izstrādāts tā, lai viss iesūktais gaiss pirms izplūdes tiktu virzīts cauri mazgājamajam HEPA 13 filtram (99,95% filtrācija). Tādējādi tiks savākti visi netīrumi.
Šī lielā putekļu maisiņa ietilpība ļauj optimāli lietot šo maisiņu, un tas būs jāmaina daudz retāk.
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