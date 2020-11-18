30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
ParquetCare
Tālvadības pults
Īpaši efektīvais 2200 vatu motors rada maks. 500 vatu lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.
Šī lielā putekļu maisiņa ietilpība ļauj optimāli lietot šo maisiņu, un tas būs jāmaina daudz retāk.
Ērta tālvadības pults sūkšanas jaudas mainīšanai ar pieskārienu nenoliecoties.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
18/11/2020
Україна
Надпотужний пилосос . Просто вауууу!!!!
При цьому це най тихіший який я коли небуть мала. Рекомендую 100 раз!!!!
Plusi
Усе абсолютно
Mīnusi
—-
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer FC9166/01 Пилосос із мішком для пилу
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer FC9166/01 Пилосос із мішком для пилу