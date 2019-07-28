30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Liela sūkšanas jauda, pat ar pilnu maisu*
Ar jaudīgo 2100 W motoru un īpaši izstrādāto putekļu nodalījumu Philips PerformerPro putekļsūcējs nepārtraukti saglabā spēcīgu gaisa plūsmu, nodrošinot vislielāko sūkšanas jaudu. Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem, pat ar pilnu putekļu maisu!*
2100 W
HEPA 12 filtrs
5 l
2100 W motors rada maks. 475 W lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.
TriActive uzgalis veic 3 tīrīšanas darbības vienā reizē: 1) tas uzmanīgi paceļ paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus ; 2) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) kreisās un labās puses gaisa kanāli uzsūc putekļus un netīrumus gar mēbelēm un sienām.
Šis īpašais izplūdes filtrs aiztur 99,5% putekļu pirms gaiss ieplūst atpakaļ istabā, nodrošinot tīru vidi bez putekļiem.
5.0
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Mcsbirs
28/07/2019
Magyarország
Nagyon jól összerakott, erős porszívó.
Álom vele a takarítás, erős, nagy szívóteljesítmény, a teljesítmény szabályozható. Legalacsonyabb fokozatban is jól szív és extra csendes!! Több ismerősöm is Philips porszívót vett az ajánlásomra!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerformerPro FC9184/01 Porzsákos porszívó
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerformerPro FC9184/01 Porzsákos porszívó
klark17
28/02/2018
Česká republika
Prostě Philips maximální spokojenost
Super sací výkon a to se týká i všech nových modelů. jednoduchá údržba , mnoho doplňku .
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač
iuli
28/06/2017
România
Recomand
practic, util, econom, silențios, ușor de manevrat
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerformerPro FC9184/01 Aspirator cu sac
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerformerPro FC9184/01 Aspirator cu sac
Sūkšanas jauda testēta atbilstoši starptautiskajam standartam IEC 60312-1, un to veicis neatkarīgs testēšanas institūts SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., 2012. gada augusts)