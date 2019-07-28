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  • Standard Product Photo Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9184/01
  • Find your model number - export Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9184/01
  • Standard Product Photo Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9184/01
  • Find your model number - export Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9184/01

Izbeigta ražošana

PerformerProPutekļsūcējs ar maisiņu

FC9184/01

5

| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Liela sūkšanas jauda, pat ar pilnu maisu*

Ar jaudīgo 2100 W motoru un īpaši izstrādāto putekļu nodalījumu Philips PerformerPro putekļsūcējs nepārtraukti saglabā spēcīgu gaisa plūsmu, nodrošinot vislielāko sūkšanas jaudu. Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem, pat ar pilnu putekļu maisu!*

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ar 2100 W motoru un 5 l putekļu tvertni

Liela sūkšanas jauda, pat ar pilnu maisu*

  • 2100 W

  • HEPA 12 filtrs

  • 5 l

2100 vatu motors rada maks. 475 W sūkšanas jaudu

2100 vatu motors rada maks. 475 W sūkšanas jaudu

2100 W motors rada maks. 475 W lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.

Jauns trīs vienā (3-in-1) TriActive uzgalis savāc rupjus un smalkus putekļus

Jauns trīs vienā (3-in-1) TriActive uzgalis savāc rupjus un smalkus putekļus

TriActive uzgalis veic 3 tīrīšanas darbības vienā reizē: 1) tas uzmanīgi paceļ paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus ; 2) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) kreisās un labās puses gaisa kanāli uzsūc putekļus un netīrumus gar mēbelēm un sienām.

EPA 12 filtrs ar 99,5% putekļu filtrēšanu

EPA 12 filtrs ar 99,5% putekļu filtrēšanu

Šis īpašais izplūdes filtrs aiztur 99,5% putekļu pirms gaiss ieplūst atpakaļ istabā, nodrošinot tīru vidi bez putekļiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

28/07/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jól összerakott, erős porszívó.

Álom vele a takarítás, erős, nagy szívóteljesítmény, a teljesítmény szabályozható. Legalacsonyabb fokozatban is jól szív és extra csendes!! Több ismerősöm is Philips porszívót vett az ajánlásomra!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerformerPro FC9184/01 Porzsákos porszívó

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerformerPro FC9184/01 Porzsákos porszívó

28/02/2018

Česká republika

Česká republika

Prostě Philips maximální spokojenost

Super sací výkon a to se týká i všech nových modelů. jednoduchá údržba , mnoho doplňku .

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač

28/06/2017

România

România

Recomand

practic, util, econom, silențios, ușor de manevrat

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerformerPro FC9184/01 Aspirator cu sac

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerformerPro FC9184/01 Aspirator cu sac

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Sūkšanas jauda testēta atbilstoši starptautiskajam standartam IEC 60312-1, un to veicis neatkarīgs testēšanas institūts SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., 2012. gada augusts)