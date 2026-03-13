ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

PerformerPro Putekļsūcējs ar maisiņu

Izbeigta ražošana

Atbalsts

PerformerProPutekļsūcējs ar maisiņu

FC9190/01

PerformerPro Putekļsūcējs ar maisiņu

Izbeigta ražošana

Doties uz veikalu

Piesakieties vai izveidojiet kontu

Reģistrē savu produktu

Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

EU Declaration of conformity Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9190/01 - English (US)

  • PDF fails, 934.1 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag

  • PDF fails, 3.3 MB
  • 13 March 2026

Bieži uzdotie jautājumi

Daļas un piederumi

Problēmu novēršana