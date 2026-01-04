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Izbeigta ražošana
FC9304/01
1250 W
Parquet
SilentSeal uzgalis nodrošina optimālu veiktspēju – zemu trokšņa līmeni un lielisku putekļu un pūku uzsūkšanu. Tas ir stingri noblīvēts efektīvākas gaisa plūsmas sasniegšanai, lai nodrošinātu vislabāko tīrīšanas veiktspēju – izgatavots uzņēmumā WesselWerk.
Gaisa kanāls ir pielāgots, lai nodrošinātu vienmērīgu gaisa izplūdi, samazinot troksni. Turklāt īpaša motora piekare samazina vibrācijas.
Īpaši efektīvs 1250 vatu HD (liela blīvuma) motors rada maks. 400 vatu sūkšanas jaudu, kas nozīmē, ka tas izmanto par 30% mazāk enerģijas, sniedzot to pašu tīrīšanas rezultātu, ko 2000 vatu ierīce.*
Atsauksmes
Philips veiktie mērījumi; 2010. gads.