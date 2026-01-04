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Izbeigta ražošana

SilentStarPutekļsūcējs ar putekļu maisiņu

FC9304/01

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Izbaudiet patīkamu, mierīgu mājas dzīvi ar Philips SilentStar. Ar unikālo SilentSeal uzgali šis putekļsūcējs nodrošina jaudīgu tīrīšanu ar minimālu troksni.
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Nesaudzīgs pret putekļiem, maigs pret jūsu ausīm

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  • 1250 W

  • Parquet

Optimāla un klusa darbība, pateicoties SilentSeal uzgalim

Optimāla un klusa darbība, pateicoties SilentSeal uzgalim

SilentSeal uzgalis nodrošina optimālu veiktspēju – zemu trokšņa līmeni un lielisku putekļu un pūku uzsūkšanu. Tas ir stingri noblīvēts efektīvākas gaisa plūsmas sasniegšanai, lai nodrošinātu vislabāko tīrīšanas veiktspēju – izgatavots uzņēmumā WesselWerk.

Aerodinamiskā gaisa caurule samazina troksni līdz klusiem 70 dB

Aerodinamiskā gaisa caurule samazina troksni līdz klusiem 70 dB

Gaisa kanāls ir pielāgots, lai nodrošinātu vienmērīgu gaisa izplūdi, samazinot troksni. Turklāt īpaša motora piekare samazina vibrācijas.

1250 vatu HD motors nodrošina 2000 vatu veiktspēju*

1250 vatu HD motors nodrošina 2000 vatu veiktspēju*

Īpaši efektīvs 1250 vatu HD (liela blīvuma) motors rada maks. 400 vatu sūkšanas jaudu, kas nozīmē, ka tas izmanto par 30% mazāk enerģijas, sniedzot to pašu tīrīšanas rezultātu, ko 2000 vatu ierīce.*

Tehniskā specifikācija

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Atrunas

  1. Philips veiktie mērījumi; 2010. gads.