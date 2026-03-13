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SilentStar Putekļsūcējs ar putekļu maisiņu
Izbeigta ražošana
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FC9310/02
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User Manual Philips SilentStar Vacuum cleaner with bag
Izbaudiet patīkamu, mierīgu mājas dzīvi ar Philips SilentStar. Ar unikālo SilentSeal uzgali šis putekļsūcējs nodrošina jaudīgu tīrīšanas veiktspēju ar zemu trokšņa līmeni.
Visi (4)
Vai mana Philips putekļsūcēja piederumi ir saderīgi ar citiem modeļiem?
Kur atrodas Philips putekļsūcēja modeļa un sērijas numurs?
Kā es varu zināt, vai Philips putekļsūcēja putekļu maiss ir pilns?
Kā tīrīt Philips putekļsūcēja filtrus?
s-filter® izplūdes filtrs
s-bagIlgi kalpojoši putekļu maisiņi (4 gab.)
s-bagPretalerģiski putekļu maisiņi
Mans Philips putekļsūcējs neieslēdzas
Mans Philips putekļsūcējs pārkarst
Lietojot Philips putekļsūcēju, jūtami strāvas triecieni
Mans Philips putekļsūcējs parāda, ka putekļu maiss ir pilns, kad tas nav pilns
Manam Philips putekļsūcējam ir zema sūkšanas jauda
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