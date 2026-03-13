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SilentStar Putekļsūcējs ar putekļu maisiņu

Izbeigta ražošana

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SilentStarPutekļsūcējs ar putekļu maisiņu

FC9310/02

SilentStar Putekļsūcējs ar putekļu maisiņu

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Philips SilentStar Vacuum cleaner with bag

  • PDF fails, 28.1 MB
  • 13 March 2026

Izbaudiet patīkamu, mierīgu mājas dzīvi ar Philips SilentStar. Ar unikālo SilentSeal uzgali šis putekļsūcējs nodrošina jaudīgu tīrīšanas veiktspēju ar zemu trokšņa līmeni.

  • PDF fails
  • 29 March 2026

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