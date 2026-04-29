10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Interneta veikals
1900. sērija Tvaika gludeklis
Izbeigta ražošana
Atbalsts
GC1930/02
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
Consumer Care Book Philips 1900 series Steam iron - English (US)
User Manual Philips 1900 series Steam iron
Visi (2)
Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
Kā tīrīt Philips tvaika/beztvaika gludekļa gludināšanas virsmu?
500. sērijaPūku noņēmējs
Mans Philips tvaika gludeklis vairs nesakarst
Mana Philips gludināšanas sistēma neizlīdzina burzījumus