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Azur Performer Tvaika gludeklis

Izbeigta ražošana

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Azur PerformerTvaika gludeklis

GC3821/80

Azur Performer Tvaika gludeklis

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

EU Declaration of conformity Philips Azur Performer Steam iron GC3821/80 - English (US)

  • ZIP fails, 1.8 MB
  • 18 March 2024

GC3800 series_[03923]_user manual

  • PDF fails, 7.4 MB
  • 27 July 2024

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