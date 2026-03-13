ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

Azur Ionic Tvaika gludeklis

Izbeigta ražošana

Atbalsts

Azur IonicTvaika gludeklis

GC4440/02

Azur Ionic Tvaika gludeklis

Izbeigta ražošana

Doties uz veikalu

Piesakieties vai izveidojiet kontu

Reģistrē savu produktu

Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF fails, 2.4 MB
  • 13 March 2026

Lai varētu viegli izgludināt visstingrākās krokas, jums nepieciešams tieši Ionic DeepSteam. Kopā ar SteamGlide gludināšanas virsmu tas nodrošina lielisku slīdēšanu ar spēcīgu tvaiku, kas iespiežas dziļi audumā.

  • PDF fails
  • 18 August 2026

Bieži uzdotie jautājumi

Daļas un piederumi

Problēmu novēršana

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim