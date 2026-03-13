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Azur Tvaika gludeklis

Izbeigta ražošana

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AzurTvaika gludeklis

GC4710/02

Azur Tvaika gludeklis

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF fails, 1.2 MB
  • 13 March 2026

Gludināšana ar SteamGlide gludināšanas klātni ir viegla un bez piepūles. Tās jaudīgais tvaiks un vieglā slīdēšana padara to par ideālu kombināciju, ļaujot vieglāk izgludināt krokas un iegūt lieliskus rezultātus!

  • PDF fails
  • 29 March 2026

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