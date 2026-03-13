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Gaiši zila Tvaika gludeklis

Izbeigta ražošana

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Gaiši zilaTvaika gludeklis

GC4860/02

Gaiši zila Tvaika gludeklis

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Consumer Care Book Philips AZUR 2-in-1 Cordless steam iron - English (US)

  • PDF fails, 608 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4860/02 - English (US)

  • PDF fails, 24.7 kB
  • 13 March 2026

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