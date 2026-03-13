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Azur Pro Tvaika gludeklis
Izbeigta ražošana
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GC4881/20
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EU Declaration of conformity Philips Azur Pro Steam iron GC4881/20 - English (US)
Important Information Manual Philips Azur Pro Steam iron
Visi (4)
Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
No Philips apģērbu tvaicētāja ar statīvu pamatnes noplūst ūdens
Kā atkaļķot Philips tvaika gludekli?
Kā tīrīt Philips tvaika/beztvaika gludekļa gludināšanas virsmu?
500. sērijaPūku noņēmējs
Mans Philips tvaika gludeklis vairs nesakarst
Mana Philips gludināšanas sistēma neizlīdzina burzījumus
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