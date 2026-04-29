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ClearTouch Essence Apģērbu tvaicētājs
Izbeigta ražošana
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GC535/35
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Important Information Manual Philips ClearTouch Essence Garment Steamer
User Manual Philips ClearTouch Essence Garment Steamer
Visi (2)
Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
Vai Philips apģērbu tvaicētāju var droši izmantot visiem apģērbiem?
500. sērijaPūku noņēmējs
Philips apģērbu tvaicētājs uz apģērba rada traipus
Mans Philips apģērbu tvaicētājs neveido tvaiku.
Philips apģērbu tvaicētājs ar statīvu rada kurkstošu skaņu
No Philips statīva apģērbu tvaicētāja galviņas pil ūdens