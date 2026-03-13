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6400 series Augsta spiediena gludināšanas sistēma
Izbeigta ražošana
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GC6450
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User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system
Iegūstiet visas kompaktā un portatīvā izmēra gludināšanas sistēmas sniegtās ērtības un divkāršojiet gludināšanas ātrumu ar augstspiediena tvaiku.
Visi (2)
Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
Kā iztīrīt Philips gludināšanas sistēmas ūdens tvertni?
500. sērijaPūku noņēmējs
Uz manas Philips gludināšanas sistēmas mirgo zila lampiņa
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