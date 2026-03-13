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6400 series Augsta spiediena gludināšanas sistēma

Izbeigta ražošana

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6400 seriesAugsta spiediena gludināšanas sistēma

GC6450

6400 series Augsta spiediena gludināšanas sistēma

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system

  • PDF fails, 1.2 MB
  • 13 March 2026

Iegūstiet visas kompaktā un portatīvā izmēra gludināšanas sistēmas sniegtās ērtības un divkāršojiet gludināšanas ātrumu ar augstspiediena tvaiku.

  • PDF fails
  • 5 July 2026

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