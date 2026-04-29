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8400 series Gludināšanas sistēma

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8400 seriesGludināšanas sistēma

GC8420/02

8400 series Gludināšanas sistēma

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Philips 8400 series Pressurised steam generator

  • PDF fails, 5 MB
  • 13 March 2026

Jaudīgs, taču pārsteidzoši ērts, šis gludeklis rada nepārtrauktu tvaika padevi. Lielo, noņemamo ūdens tvertni varat piepildīt jebkurā laikā un vietā, padarot gludināšanu ātru un vienkāršu.

  • PDF fails
  • 28 June 2026

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