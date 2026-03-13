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8400 series Gludināšanas sistēma
Izbeigta ražošana
Atbalsts
GC8460/02
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User Manual Philips 8400 series Pressurised steam generator
Jaudīgs, taču pārsteidzoši ērts, šis gludeklis rada nepārtrauktu tvaika padevi. Lielo, noņemamo ūdens tvertni varat piepildīt jebkurā laikā un vietā, padarot gludināšanu ātru un vienkāršu.
Visi (2)
Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
Kā iztīrīt Philips gludināšanas sistēmas ūdens tvertni?
500. sērijaPūku noņēmējs
Uz manas Philips gludināšanas sistēmas mirgo zila lampiņa
Mana Philips gludināšanas sistēma neizlīdzina burzījumus
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