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PerfectCare Aqua Silence Tvaika ģeneratora gludeklis

Izbeigta ražošana

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PerfectCare Aqua SilenceTvaika ģeneratora gludeklis

GC8650/80

PerfectCare Aqua Silence Tvaika ģeneratora gludeklis

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Aqua Silence Steam generator iron GC8650/80 - English (US)

  • PDF fails, 955.7 kB
  • 18 March 2024

User Manual Philips PerfectCare Aqua Steam generator iron

  • PDF fails, 1.4 MB
  • 13 March 2024

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