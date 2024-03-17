ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

PerfectCare Expert Tvaika ģeneratora gludeklis

Izbeigta ražošana

Atbalsts

PerfectCare ExpertTvaika ģeneratora gludeklis

GC9241/02

PerfectCare Expert Tvaika ģeneratora gludeklis

Izbeigta ražošana

Doties uz veikalu

Piesakieties vai izveidojiet kontu

Reģistrē savu produktu

Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Expert Steam generator iron GC9241/02 - English (US)

  • PDF fails, 25.2 kB
  • 17 March 2024

User Manual Philips Family Garment Sanitizer

  • PDF fails, 2.8 MB
  • 13 March 2024

Bieži uzdotie jautājumi

Daļas un piederumi

Problēmu novēršana

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim