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PerfectCare Aqua Pro Gludināšanas sistēma

Izbeigta ražošana

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PerfectCare Aqua ProGludināšanas sistēma

GC9324/20

PerfectCare Aqua Pro Gludināšanas sistēma

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Aqua Pro Steam generator iron GC9324/20 - English (US)

  • PDF fails, 1.3 MB
  • 17 March 2024

GC9300_GC9400_UM_EEU_[01689]_user manual

  • PDF fails, 4.7 MB
  • 12 March 2024

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