30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Vienkārši pagatavot labu kafiju
Izbaudiet labu kafiju, izmantojot uzticamu kafijas automātu ar viedu un kompaktu dizainu ērtākai uzglabāšanai jebkurā virtuvē.
Ar stikla krūzi
Balts/zils
Viegli un precīzi uzpildi ūdens tvertni, pateicoties ūdens līmeņa rādītājam.
Pilienapture sniedz iespēju ieliet krūzi kafijas jebkurā brīdī pirms gatavošanas cikla pabeigšanas.
Krūze un filtra turētājs ir viegli mazgājami trauku mašīnā.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
Doties pie detaļām un piederumiem
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
szajmi83
17/12/2013
Polska
Polecam, fajny automat w konkurencyjnej cenie ;)
Swietne urzadzenie. Prosta kontrukacja ale sprawdza sie rewelacyjnie.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7448/20 Ekspres do kawy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7448/20 Ekspres do kawy
Alina333
07/05/2019
România
Cea mai durabila cafetiera
Am aceasta cafetiera de peste 10 ani. Este drept ca mai detin un alt aparat de cafea, mai mult din dorinta de a avea un produs mai nou ca tehnologie. Un lucru este cert, cafetiera aceasta a functionat 8 ani fara cusur. Am decalcifiat-o si atat. Inca o pastrez si o mai folosesc ocazional. Recomand.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7448/00 Cafetieră
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7448/00 Cafetieră