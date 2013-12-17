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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7448/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Coffee maker HD7448/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Coffee maker
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7448/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Coffee maker HD7448/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Coffee maker

Izbeigta ražošana

Daily CollectionKafijas automāts

HD7448/70

5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Vienkārši pagatavot labu kafiju

Izbaudiet labu kafiju, izmantojot uzticamu kafijas automātu ar viedu un kompaktu dizainu ērtākai uzglabāšanai jebkurā virtuvē.

Skatīt visas priekšrocības

Kompaktas konstrukcijas kafijas automāts, ietilpst 10 līdz 15 tases

Vienkārši pagatavot labu kafiju

  • Ar stikla krūzi

  • Balts/zils

Ūdens līmeņa rādītājs vieglai uzpildīšanai

Ūdens līmeņa rādītājs vieglai uzpildīšanai

Viegli un precīzi uzpildi ūdens tvertni, pateicoties ūdens līmeņa rādītājam.

Pilienapture, lai ielietu krūzi kafijas jebkurā brīdī

Pilienapture, lai ielietu krūzi kafijas jebkurā brīdī

Pilienapture sniedz iespēju ieliet krūzi kafijas jebkurā brīdī pirms gatavošanas cikla pabeigšanas.

Vienkārša tīrīšana, daļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

Vienkārša tīrīšana, daļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

Krūze un filtra turētājs ir viegli mazgājami trauku mašīnā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

17/12/2013

Polska

Polska

Polecam, fajny automat w konkurencyjnej cenie ;)

Swietne urzadzenie. Prosta kontrukacja ale sprawdza sie rewelacyjnie.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7448/20 Ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7448/20 Ekspres do kawy

07/05/2019

România

România

Cea mai durabila cafetiera

Am aceasta cafetiera de peste 10 ani. Este drept ca mai detin un alt aparat de cafea, mai mult din dorinta de a avea un produs mai nou ca tehnologie. Un lucru este cert, cafetiera aceasta a functionat 8 ani fara cusur. Am decalcifiat-o si atat. Inca o pastrez si o mai folosesc ocazional. Recomand.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7448/00 Cafetieră

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7448/00 Cafetieră

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā