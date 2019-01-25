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Izbeigta ražošana
Ar stikla krūzi
Balts/zils
Viegli un precīzi uzpildīt ūdens tvertni, pateicoties ūdens līmeņa rādītājam.
Pilienapture sniedz iespēju ieliet krūzi kafijas jebkurā brīdī pirms gatavošanas cikla pabeigšanas.
Lieko vadu iespējams glabāt vada nodalījumā zem kafijas aparāta. Tādējādi kafijas aparātu iespējams ērti glabāt virtuvē.
4.7
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Zoli38
25/01/2019
Magyarország
Kiválóan megfelel
Pár éve vettem, de ma is hibátlanul működik. Minden nap használom és soha nem okozott még csalódást. Mint minden Philips termékemmel, ezzel is nagyon elégedett vagyok!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7450/70 Kávéfőző
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7450/70 Kávéfőző
nikrus
18/02/2015
България
много компактна и лесна за поддръжка
много компактна и лесна за поддръжка, кафето е готово за секунди
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7450/70 Кафемашина
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7450/70 Кафемашина
josim
18/08/2013
Česká republika
výrobek vyhovuje účelu
- výrobek splňuje požadavky na vaření kávy i čaje - při naplnění zásobní nádržky v přístroji na maximum a když vše necháte překapat, nádobu z přístroje nevyndáte bez částečného ulití obsahu
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7450/20 Coffee maker
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7450/20 Coffee maker