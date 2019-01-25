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  • Viegli pagatavojama, izcila kafija
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  • Viegli pagatavojama, izcila kafija
  • Viegli pagatavojama, izcila kafija
  • Viegli pagatavojama, izcila kafija
  • Viegli pagatavojama, izcila kafija
  • Viegli pagatavojama, izcila kafija
  • Viegli pagatavojama, izcila kafija
  • Viegli pagatavojama, izcila kafija
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  • Viegli pagatavojama, izcila kafija
  • Viegli pagatavojama, izcila kafija
  • Viegli pagatavojama, izcila kafija
  • Viegli pagatavojama, izcila kafija
  • Viegli pagatavojama, izcila kafija
  • Viegli pagatavojama, izcila kafija

Izbeigta ražošana

Daily CollectionKafijas automāts

HD7450/70

4.7
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Viegli pagatavojama, izcila kafija
Izbaudiet lielisku filtrētu kafiju ar šo uzticamo Philips kafijas automātu, kuram ir pārdomāta un kompakta konstrukcija ērtai uzglabāšanai.
Skatīt visas priekšrocības

Tilpne 4-6 tasītēm, kompakts dizains

Viegli pagatavojama, izcila kafija

  • Ar stikla krūzi

  • Balts/zils

Ūdens līmeņa rādītājs vieglai uzpildīšanai

Ūdens līmeņa rādītājs vieglai uzpildīšanai

Viegli un precīzi uzpildīt ūdens tvertni, pateicoties ūdens līmeņa rādītājam.

Pilienapture, lai ielietu krūzi kafijas jebkurā brīdī

Pilienapture, lai ielietu krūzi kafijas jebkurā brīdī

Pilienapture sniedz iespēju ieliet krūzi kafijas jebkurā brīdī pirms gatavošanas cikla pabeigšanas.

Vada glabāšana ērtai novietošanai virtuvē

Vada glabāšana ērtai novietošanai virtuvē

Lieko vadu iespējams glabāt vada nodalījumā zem kafijas aparāta. Tādējādi kafijas aparātu iespējams ērti glabāt virtuvē.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.7

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiválóan megfelel

Pár éve vettem, de ma is hibátlanul működik. Minden nap használom és soha nem okozott még csalódást. Mint minden Philips termékemmel, ezzel is nagyon elégedett vagyok!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7450/70 Kávéfőző

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7450/70 Kávéfőző

18/02/2015

България

България

много компактна и лесна за поддръжка

много компактна и лесна за поддръжка, кафето е готово за секунди

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7450/70 Кафемашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7450/70 Кафемашина

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

výrobek vyhovuje účelu

- výrobek splňuje požadavky na vaření kávy i čaje - při naplnění zásobní nádržky v přístroji na maximum a když vše necháte překapat, nádobu z přístroje nevyndáte bez částečného ulití obsahu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7450/20 Coffee maker

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7450/20 Coffee maker

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.