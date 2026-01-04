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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Coffee maker HD7562/40
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  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Coffee maker HD7562/40
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker

Izbeigta ražošana

Viva CollectionKafijas automāts

HD7562/40

Lieliska kafija līdz pēdējai pilītei

Šis elegantais Philips kafijas automāts, pateicoties Aroma Swirl funkcijai, ļauj izbaudīt bagātīgu kafijas aromātu. Speciāls uzgalis maisa filtrēto kafiju, lai pilnībā izplatītu aromātu pa krūzi.

Skatīt visas priekšrocības

Aroma Swirl liek kafijai cirkulēt, lai to labāk sajauktu

Lieliska kafija līdz pēdējai pilītei

  • Ar stikla krūzi

  • AromaSwirl

  • Balta un lavandas

1000 vati

1000 vati

Philips kafijas automāta sūknis ātri pagatavos kafiju.

Aroma krūze saglabā kafijas garšu

Aroma krūze saglabā kafijas garšu

Philips Aroma krūze ir izgatavota no stikla un paredzēta optimālai kafijas garšas saglabāšanai.

Drošības gredzens aizsardzībai un stabilitātei

Drošības gredzens aizsardzībai un stabilitātei

Drošības gredzens ap stikla krūzi sniedz aizsardzību un uzlabotu stabilitāti.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā