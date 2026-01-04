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Izbeigta ražošana
HD7562/40
Lieliska kafija līdz pēdējai pilītei
Šis elegantais Philips kafijas automāts, pateicoties Aroma Swirl funkcijai, ļauj izbaudīt bagātīgu kafijas aromātu. Speciāls uzgalis maisa filtrēto kafiju, lai pilnībā izplatītu aromātu pa krūzi.
Ar stikla krūzi
AromaSwirl
Balta un lavandas
Philips kafijas automāta sūknis ātri pagatavos kafiju.
Philips Aroma krūze ir izgatavota no stikla un paredzēta optimālai kafijas garšas saglabāšanai.
Drošības gredzens ap stikla krūzi sniedz aizsardzību un uzlabotu stabilitāti.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
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