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Izbeigta ražošana
3 dzērieni
Classic piena putotājs
Black Pearl krāsa
AquaClean
Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.
Savos īpašajos brīžos baudiet iemīļotos dzērienus. Nav svarīgi, vai jums labāk garšo espreso, kafija vai kafijas dzēriens ar pienu — automātiskais espreso kafijas automāts to pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.
AquaClean ir mūsu patentētais ūdens filtrs, kas radīts ūdens attīrīšanai un līdz ar to jūsu kafijas kvalitātes uzlabošanai. Tas novērš arī katlakmens veidošanos kafijas automāta ūdens kontūrā: ja filtru maina regulāri, bez ierīces atkaļķošanas var pagatavot līdz 5000* tasītēm.
4.3
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
vvrs
11/01/2022
Česká republika
Plně vyhovuje
Používám od roku 2017 bez závad. Vyhovuje maximálně.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Intelia Deluxe HD8902/01 Automatický kávovar
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Intelia Deluxe HD8902/01 Automatický kávovar
Pepicek
03/01/2016
Česká republika
Jednoduché, za ty peníze dobré
Poměr výkon x cena super. Zatím spokojenost, uvidíme až budeme měnit filtr.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Intelia Deluxe HD8902/01 Automatický kávovar
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Intelia Deluxe HD8902/01 Automatický kávovar
Lucik
05/12/2015
Česká republika
super
Malinko před prvním použitím zmatky a přišlo mi, že v 1 příručce ohledně instalace filtru je odlišnost oproti druhé, ale káva super :-)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Intelia Deluxe HD8902/01 Automatický kávovar
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Intelia Deluxe HD8902/01 Automatický kávovar
Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma