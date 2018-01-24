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Izbeigta ražošana
4 dzērieni
Automātisks piena putotājs
Nerūsējoša tērauda apdare
AquaClean
Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.
Savos īpašajos brīžos baudiet iemīļotos dzērienus. Nav svarīgi, vai jums labāk garšo espreso, kafija vai kafijas dzēriens ar pienu — automātiskais espreso kafijas automāts to pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.
AquaClean ir mūsu patentētais ūdens filtrs, kas radīts ūdens attīrīšanai un līdz ar to jūsu kafijas kvalitātes uzlabošanai. Tas novērš arī katlakmens veidošanos kafijas automāta ūdens kontūrā: ja filtru maina regulāri, bez ierīces atkaļķošanas var pagatavot līdz 5000* tasītēm.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
slafka
24/01/2018
Česká republika
výborný přístroj
s přístrojem jsem spokojená,má dostatečně široký počet voleb,aby vyrobil kvalitní kávu,jak jsem očekávala. Provoz je bezproblémový,čištění nenáročné. Kvalitní káva samozřejmě závisí na druhu kávy,kterou do přístroje nasypete,to přístroj nepřekoná. S volbou jsem spokojena.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Intelia Deluxe HD8904/01 Automatický kávovar
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Intelia Deluxe HD8904/01 Automatický kávovar
Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma