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  • Vēlamā kvalitāte, vienkārša lietošana
  • Vēlamā kvalitāte, vienkārša lietošana
  • Vēlamā kvalitāte, vienkārša lietošana
  • Vēlamā kvalitāte, vienkārša lietošana
  • Vēlamā kvalitāte, vienkārša lietošana
  • Vēlamā kvalitāte, vienkārša lietošana
  • Vēlamā kvalitāte, vienkārša lietošana
  • Vēlamā kvalitāte, vienkārša lietošana
  • Vēlamā kvalitāte, vienkārša lietošana
  • Vēlamā kvalitāte, vienkārša lietošana
  • Vēlamā kvalitāte, vienkārša lietošana
  • Vēlamā kvalitāte, vienkārša lietošana
  • Vēlamā kvalitāte, vienkārša lietošana
  • Vēlamā kvalitāte, vienkārša lietošana
  • Vēlamā kvalitāte, vienkārša lietošana
  • Vēlamā kvalitāte, vienkārša lietošana
  • Vēlamā kvalitāte, vienkārša lietošana
  • Vēlamā kvalitāte, vienkārša lietošana
  • Vēlamā kvalitāte, vienkārša lietošana
  • Vēlamā kvalitāte, vienkārša lietošana
  • Vēlamā kvalitāte, vienkārša lietošana

Izbeigta ražošana

Saeco Intelia Deluxe"Super-automatic" espresso automāts

HD8904/01

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Vēlamā kvalitāte, vienkārša lietošana
Saeco piedāvā Intelia Deluxe. Smalki izstrādāta tehnoloģija, kas nodrošina pārbaudītu kvalitāti, ērtības un izcilu kafiju. Nerūsējošā tērauda korpuss ar mūsdienīgu dizainu — Intelia ir itāļu meistarības paraugs.
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Mūsdienīgs dizains Ražots Itālijā

Vēlamā kvalitāte, vienkārša lietošana

  • 4 dzērieni

  • Automātisks piena putotājs

  • Nerūsējoša tērauda apdare

  • AquaClean

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.

Pagatavojiet 4 dzērienus ar pirksta pieskārienu

Pagatavojiet 4 dzērienus ar pirksta pieskārienu

Savos īpašajos brīžos baudiet iemīļotos dzērienus. Nav svarīgi, vai jums labāk garšo espreso, kafija vai kafijas dzēriens ar pienu — automātiskais espreso kafijas automāts to pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.

Ar AquaClean līdz 5000* tasīšu pagatavošanai bez atkaļķošanas

Ar AquaClean līdz 5000* tasīšu pagatavošanai bez atkaļķošanas

AquaClean ir mūsu patentētais ūdens filtrs, kas radīts ūdens attīrīšanai un līdz ar to jūsu kafijas kvalitātes uzlabošanai. Tas novērš arī katlakmens veidošanos kafijas automāta ūdens kontūrā: ja filtru maina regulāri, bez ierīces atkaļķošanas var pagatavot līdz 5000* tasītēm.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

24/01/2018

Česká republika

Česká republika

výborný přístroj

s přístrojem jsem spokojená,má dostatečně široký počet voleb,aby vyrobil kvalitní kávu,jak jsem očekávala. Provoz je bezproblémový,čištění nenáročné. Kvalitní káva samozřejmě závisí na druhu kávy,kterou do přístroje nasypete,to přístroj nepřekoná. S volbou jsem spokojena.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Intelia Deluxe HD8904/01 Automatický kávovar

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Intelia Deluxe HD8904/01 Automatický kávovar

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.

  2. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma