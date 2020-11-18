30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
6 dzērieni
Iebūvēta piena karafe
Silver Pantera
Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.
Ja laiks ir noteicošais, varat pagatavot ideālu espreso un kapučīno bez gaidīšanas, pateicoties ātras sildīšanas boileram. Tā noslēpums ir vieglais alumīnija un nerūsējošā tērauda korpuss, kas ātri sasniedz augstas temperatūras.
No espreso līdz Latte macchiato, jums pieejams plašs kafijas opciju klāsts, lai apmierinātu jūsu vēlmes. Neatkarīgi no tā, vai tas ir pirmais jūsu ikrīta rituāls vai pēcpusdienas baudījums, pieejami dzērieni katram dienas brīdim.
4.6
no 5
23
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
Vitol
18/11/2020
Україна
Отличный повод начать хороший день с вкусным кофе
Пользуюсь данной кофемашиной три года и наслаждаюсь отличным кофе каждый день. Напитки действительно, готовит на пятерочку и нет необходимости утром бежать в кофейню))). Друзья, у которых своя кофейня подтверждают, что наша Saeco Incanto готовит превосходный кофе. Довольны покупкой, засматриваемся на новые модели Saeco
Plusi
всегда дома отменный кофе
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips
Aliona
28/07/2020
Україна
Проста в использовании. Кофе супер.
Кофемашина радует. Отличный дизайн. Красивая и компактная на кухне. В работе все просто - нажал кнопку напитка и она сама всё сделала: смолола кофейные зёрна, сделала дозировку кофе ,заварила кофе и вспенила молоко. А на выходе имеем в чашечке ароматный Латте макиато, капучино, эспрессо лунго или просто эспрессо. А также уход за ней минимально прост и понятен.
Plusi
Проста в использовании.
Mīnusi
Нет.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips
Juliy
01/04/2019
Україна
Самый оптимальный вариант кофемашины
Давно подбирали кофемашину с встроенным капучинатором. Отличный вкус напитка, очень проста в эксплуатации. Оптимальное количество программ приготовления напитка.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips
Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.