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  • Elegants dizains. Iespaidīga kafijas kvalitāte.
  • Elegants dizains. Iespaidīga kafijas kvalitāte.
  • Elegants dizains. Iespaidīga kafijas kvalitāte.
  • Elegants dizains. Iespaidīga kafijas kvalitāte.
  • Elegants dizains. Iespaidīga kafijas kvalitāte.
  • Elegants dizains. Iespaidīga kafijas kvalitāte.

Izbeigta ražošana

Saeco Incanto"Super-automatic" espresso automāts

HD8918/41

4.6
| (23) Atsauksmes | 91% ieteica šo produktu
Elegants dizains. Iespaidīga kafijas kvalitāte.
Saeco Incanto ir jauns standarts savā klasē. Izsmalcinātajā nerūsējošā tērauda korpusā atrodas augstas kvalitātes itāļu tehnoloģija, kas izstrādāta, lai pagatavotu izcilu kafiju katrā reizē. Jūsu sapņu kafija beidzot ir jums pieejama.
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Garda Latte Macchiato, tikai pieskaroties pogai

Elegants dizains. Iespaidīga kafijas kvalitāte.

  • 6 dzērieni

  • Iebūvēta piena karafe

  • Silver Pantera

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.

Karsta kafija īsā laikā ar ātras sildīšanas boileru

Karsta kafija īsā laikā ar ātras sildīšanas boileru

Ja laiks ir noteicošais, varat pagatavot ideālu espreso un kapučīno bez gaidīšanas, pateicoties ātras sildīšanas boileram. Tā noslēpums ir vieglais alumīnija un nerūsējošā tērauda korpuss, kas ātri sasniedz augstas temperatūras.

Plašs kafijas dzērienu klāsts ar vienu pieskārienu pogai

Plašs kafijas dzērienu klāsts ar vienu pieskārienu pogai

No espreso līdz Latte macchiato, jums pieejams plašs kafijas opciju klāsts, lai apmierinātu jūsu vēlmes. Neatkarīgi no tā, vai tas ir pirmais jūsu ikrīta rituāls vai pēcpusdienas baudījums, pieejami dzērieni katram dienas brīdim.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

23

Atsauksmes

91%

ieteica šo produktu

2
1

18/11/2020

Україна

Україна

Отличный повод начать хороший день с вкусным кофе

Пользуюсь данной кофемашиной три года и наслаждаюсь отличным кофе каждый день. Напитки действительно, готовит на пятерочку и нет необходимости утром бежать в кофейню))). Друзья, у которых своя кофейня подтверждают, что наша Saeco Incanto готовит превосходный кофе. Довольны покупкой, засматриваемся на новые модели Saeco

Plusi

всегда дома отменный кофе

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips

28/07/2020

Україна

Україна

Проста в использовании. Кофе супер.

Кофемашина радует. Отличный дизайн. Красивая и компактная на кухне. В работе все просто - нажал кнопку напитка и она сама всё сделала: смолола кофейные зёрна, сделала дозировку кофе ,заварила кофе и вспенила молоко. А на выходе имеем в чашечке ароматный Латте макиато, капучино, эспрессо лунго или просто эспрессо. А также уход за ней минимально прост и понятен.

Plusi

Проста в использовании.

Mīnusi

Нет.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips

01/04/2019

Україна

Україна

Самый оптимальный вариант кофемашины

Давно подбирали кофемашину с встроенным капучинатором. Отличный вкус напитка, очень проста в эксплуатации. Оптимальное количество программ приготовления напитка.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Incanto HD8918/09 Автоматична кавомашина Philips

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.