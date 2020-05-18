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Izbeigta ražošana
11 dzērieni
Iebūvēta Premium piena karafe
Titāna krāsa
AquaClean
Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.
Izbaudiet plašu dzērienu daudzveidību atbilstoši katrai situācijai. Nav svarīgi, vai jums labāk garšo espreso, kafija vai kafijas dzēriens ar pienu — jūsu Super-automatic kafijas aparāts to pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.
Uzlabotajā displejā ir redzama visa nepieciešamā informācija vienkāršai kafijas automāta darbināšanai un labākajai veiktspējai. Ikonu un teksta kombinācija norāda visas pielāgošanas opcijas un svarīgus apkopes darbus.
4.8
no 5
31
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Evule
18/05/2020
Česká republika
Výrobek ma mnoho možnosti druhu kavy.
Káva vždy vyborne chuti. Člověk si muže vybrat kavu na jakou ma zrovna chuť. Velká spokojenost.
Plusi
Rozmanitost nabídky druhu kavy. Jednoduchost obsluhy i údržby.
Mīnusi
Žádnou jsem nenašla.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Brinkos
09/12/2019
Slovenija
Izdelek je zelo funkcionalen.
Izdelek se lahko vzdržuje, zelo uporaben, dobra kava, fino spenjen mleko. Priporočam ljubiteljem dobre kave.
Plusi
design, funkcije, vodni filter
Mīnusi
/
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
InnaCh
09/10/2019
Česká republika
Krásný design, výborná káva
Jednoduché ovládání, krásný design a náhodná chuť kávy. Ideální pro návštěvy. Doporučuji tento výrobek.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.