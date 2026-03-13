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Premium Airfryer XXL
Izbeigta ražošana
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HD9765/40
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UK Declaration of Conformity - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
Visi (4)
Kā Philips Airfryer izmantot priekšiestatījumus?
Kādu cepšanas formu varu izmantot savā Philips Airfryer ierīcē?
Kāpēc man ir jāsakrata ēdiens Philips Airfryer ierīcē?
Philips Airfryer ierīces tīrīšana
Airfryer 6,2 l, 8,3 l un 9 l piederumsKomplekts gatavošanai 2 līmeņos
Airfryer piederumsCepšanas komplekts XXL
Airfryer piederumsGrilēšanas komplekts XXL
Philips Airfryer piederumsĢimenes izmēra konditorejas komplekts
Airfryer piederumsPicas gatavošanas komplekts XXL
Airfryer piederumsXXL viesību piederumu komplekts
Mana Philips Airfryer ierīce neuzrādās lietotnes HomeID ierīču sarakstā
Philips Airfryer ierīcē gatavotie ēdieni nav kraukšķīgi vai tādi, kā paredzēts
Ar Philips Airfryer mājās gatavoti fritēti kartupeļi nav tādi, kā vēlējos
No Philips Airfryer ierīces izplūst balti dūmi
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