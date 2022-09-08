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Izbeigta ražošana
Viedo sensoru tehnoloģija
Tauku likvidēšanas tehnoloģija
Rapid Air tehnoloģija
Melns, varš, 1,4 kg
Tagad varat gatavot veselīgākus ēdienus un atbrīvoties no liekajiem taukiem pārtikā. Ierīce Philips XXL Airfryer ir aprīkota ar tauku likvidēšanas tehnoloģiju, kas atdala un uztver liekos taukus. Izbaudiet veselu ceptu vistu ar kraukšķīgu ādu, maigu gaļu un par līdz pat 50% mazāk piesātināto tauku***.
Baudiet veselīgāku ceptu ēdienu, kas ir kraukšķīgs ārpusē un maigs iekšpusē un ar līdz pat 90% mazāk tauku*. Philips Airfryer XXL izmanto karstu gaisu (eļļas vietā), lai ceptu pārtiku nelielā eļļas daudzumā vai bez tās. Philips Rapid Air tehnoloģija rada par 7 reizēm ātrāku gaisa plūsmu, lai palīdzētu iegūt kraukšķīgākus rezultātus** un izcilu garšu.
Ar Airfryer XXL varat pagatavot simtiem ēdienu. Fritējiet, cepiet, grilējiet, apbrūniniet un pat atkārtoti uzsildiet maltītes. Katrs kumoss ir tikpat garšīgs kā pēdējais, un to nodrošina Philips gaisa plūsma un piecstūrainā forma. Ierīce vienmērīgi pagatavo ēdienu no visām pusēm, lai katra maltīte būtu nevainojama.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Vaski4a
08/09/2022
България
Verificēts pircējs
Най-добрият помощник в кухнята
Premium HD9867 се превърна в основния ни уред за готвене. Зеленчуци, пиле, риба, наденички и т.н. Бързо, вкусно, здравословно!
Plusi
Бързо, здравословно и вкусно приготвяне на храна.
Mīnusi
Няма.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium HD9867/16 Airfryer XXL
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium HD9867/16 Airfryer XXL
Salīdzinājumā ar svaigiem fritētiem kartupeļiem, kas pagatavoti standarta Philips taukvāres katlā
Rapid Air tehnoloģija nodrošina 7 reizes lielāku gaisa plūsmas ātrumu grozā salīdzinājumā ar gaisa plūsmas ātrumu ierīcē Philips Viva Airfryer ar plakanu apakšu.
Tauku noņemšana no 3 jēliem vistas stilbiņiem, kas pagatavoti 180 °C temperatūrā 24 minūtes.
Elektroenerģijas izmaksas, gatavojot vienu vistas krūtiņu (160 °C, bez iepriekšējas uzsildīšanas) vai laša fileju (200 °C, bez iepriekšējas uzsildīšanas), salīdzinot ar A klases cepeškrāsni. Vidējā procentuālā vērtība aprēķināta pēc laboratorijas mērījumiem ar HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Katra modeļa rezultāti var nedaudz atšķirties.