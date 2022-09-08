ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums. Bez piepūles.
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums. Bez piepūles.
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums. Bez piepūles.
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums. Bez piepūles.
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums. Bez piepūles.
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums. Bez piepūles.
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums. Bez piepūles.
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums. Bez piepūles.
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums. Bez piepūles.
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums. Bez piepūles.
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums. Bez piepūles.
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums. Bez piepūles.
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums. Bez piepūles.
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums. Bez piepūles.
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums. Bez piepūles.
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums. Bez piepūles.
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums. Bez piepūles.
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums. Bez piepūles.
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums. Bez piepūles.
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums. Bez piepūles.
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums. Bez piepūles.
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums. Bez piepūles.

Izbeigta ražošana

PremiumAirfryer XXL

HD9860/90

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums. Bez piepūles.
Jaunais Philips Airfryer XXL domā un gatavo ēdienu jūsu vietā. Tas izmanto viedo mērīšanas tehnoloģiju, kas gatavošanas laikā automātiski pielāgo laiku un temperatūru, lai ēdiens būtu nevainojami pagatavots. Izvēlieties un izbaudiet katru kumosu!
Skatīt visas priekšrocības

Vislabākie rezultāti ar vienu pogas pieskārienu

Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums. Bez piepūles.

  • Viedo sensoru tehnoloģija

  • Tauku likvidēšanas tehnoloģija

  • Rapid Air tehnoloģija

  • Melns, varš, 1,4 kg

Tauku likvidēšanas tehnoloģija atdala un uztver liekos taukus

Tauku likvidēšanas tehnoloģija atdala un uztver liekos taukus

Tagad varat gatavot veselīgākus ēdienus un atbrīvoties no liekajiem taukiem pārtikā. Ierīce Philips XXL Airfryer ir aprīkota ar tauku likvidēšanas tehnoloģiju, kas atdala un uztver liekos taukus. Izbaudiet veselu ceptu vistu ar kraukšķīgu ādu, maigu gaļu un par līdz pat 50% mazāk piesātināto tauku***.

Oriģinālais Airfryer ar 7 reizes ātrāku gaisa plūsmu*

Oriģinālais Airfryer ar 7 reizes ātrāku gaisa plūsmu*

Baudiet veselīgāku ceptu ēdienu, kas ir kraukšķīgs ārpusē un maigs iekšpusē un ar līdz pat 90% mazāk tauku*. Philips Airfryer XXL izmanto karstu gaisu (eļļas vietā), lai ceptu pārtiku nelielā eļļas daudzumā vai bez tās. Philips Rapid Air tehnoloģija rada par 7 reizēm ātrāku gaisa plūsmu, lai palīdzētu iegūt kraukšķīgākus rezultātus** un izcilu garšu.

Dažādas iespējas: fritējiet, cepiet, grilējiet, apbrūniniet vai pat uzsildiet.

Dažādas iespējas: fritējiet, cepiet, grilējiet, apbrūniniet vai pat uzsildiet.

Ar Airfryer XXL varat pagatavot simtiem ēdienu. Fritējiet, cepiet, grilējiet, apbrūniniet un pat atkārtoti uzsildiet maltītes. Katrs kumoss ir tikpat garšīgs kā pēdējais, un to nodrošina Philips gaisa plūsma un piecstūrainā forma. Ierīce vienmērīgi pagatavo ēdienu no visām pusēm, lai katra maltīte būtu nevainojama.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

08/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Най-добрият помощник в кухнята

Premium HD9867 се превърна в основния ни уред за готвене. Зеленчуци, пиле, риба, наденички и т.н. Бързо, вкусно, здравословно!

Plusi

Бързо, здравословно и вкусно приготвяне на храна.

Mīnusi

Няма.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium HD9867/16 Airfryer XXL

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium HD9867/16 Airfryer XXL

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar svaigiem fritētiem kartupeļiem, kas pagatavoti standarta Philips taukvāres katlā

  2. Rapid Air tehnoloģija nodrošina 7 reizes lielāku gaisa plūsmas ātrumu grozā salīdzinājumā ar gaisa plūsmas ātrumu ierīcē Philips Viva Airfryer ar plakanu apakšu.

  3. Tauku noņemšana no 3 jēliem vistas stilbiņiem, kas pagatavoti 180 °C temperatūrā 24 minūtes.

  4. Elektroenerģijas izmaksas, gatavojot vienu vistas krūtiņu (160 °C, bez iepriekšējas uzsildīšanas) vai laša fileju (200 °C, bez iepriekšējas uzsildīšanas), salīdzinot ar A klases cepeškrāsni. Vidējā procentuālā vērtība aprēķināta pēc laboratorijas mērījumiem ar HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Katra modeļa rezultāti var nedaudz atšķirties.