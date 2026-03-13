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Premium Airfryer XXL
Izbeigta ražošana
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HD9860/90
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Airfryer HD986X HD987X sDFU EU
03a_UKCA DoC - English (US)
Visi (5)
Kāpēc Philips Airfryer gatavošanas laikā atskaņo signālu?
Kā Philips Airfryer izmantot priekšiestatījumus?
Kādu cepšanas formu varu izmantot savā Philips Airfryer ierīcē?
Kāpēc man ir jāsakrata ēdiens Philips Airfryer ierīcē?
Philips Airfryer ierīces tīrīšana
Airfryer 6,2 l, 8,3 l un 9 l piederumsKomplekts gatavošanai 2 līmeņos
8,3 L Airfryer piederumsPicas un grila plātne
Airfryer piederumsCepšanas komplekts XXL
Airfryer piederumsGrilēšanas komplekts XXL
Philips Airfryer piederumsĢimenes izmēra konditorejas komplekts
Airfryer piederumsPicas gatavošanas komplekts XXL
Airfryer piederumsXXL viesību piederumu komplekts
Philips Airfryer taimeris ir apstājies vai neveic laika atskaiti.
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