Vienkārša un vizuāli pievilcīga uzlāde — mājās un ārpus tām

Ar vienu pilnu zobu sukas uzlādi to ir iespējams regulāri lietot divas pilnas nedēļas. Tomēr, ja ceļojuma laikā zobu suka izlādējas, tās izsmalcinātais USB ceļojuma futlāris ir izmantojams arī kā lādētājs. Ievietojiet zobu suku futlārī un pievienojiet to klēpjdatoram vai sienas kontaktligzdai. Lai zobu suku uzlādētu mājās, vienkārši ievietojiet to lādētājā–glāzē, kas iederas ikvienā vannas istabā un ko ir iespējams izmantot arī mutes dobuma skalošanai.