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Sūknis ar mīkstu masāžas spilventiņu
Iekļauti 3 uzglabāšanas trauciņi
Īpaši mīksts jaundzimušo knupītis
Krūts piena sūknim ir unikāls dizains, tāpēc piens izdalās viegli tieši no krūts pudelītē, pat ja sēžat taisni. Tas nozīmē, ka atsūknēšanas laikā varat sēdēt ērtāk, jums nav jānoliecas uz priekšu, lai nodrošinātu, ka viss piens ieplūst pudelītē. Ērtāka sēdēšana un atslābināšanās atsūknēšanas laikā dabiskā veidā nodrošina vieglāku piena plūsmu.
Mūsu masāžas spilvenam ir jauna, mīksta velveta tekstūra, kas rada ādai siltuma sajūtu, veicot ērtu un saudzīgu piena plūsmas stimulēšanu. Spilvens ir izstrādāts tā, lai tas maigi atveidotu zīdaiņa zīšanu, palīdzot stimulēt piena plūsmu.
Izmantojiet to pašu krūzīti, lai atsūktu, uzglabātu un barotu mazuli ar krūts pienu. Lieliski piemērota glabāšanai ledusskapī vai saldētavā
4.9
no 5
53
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
vilija
15/07/2019
Lietuva
patogus, efektyvus
Buvo tikras išsigelbėjimas auginant visus 3 vaikus. patogus naudoti, efektyviai surenka pieną, patogiai prisiglaudžia prie krūties, patogu plauti ir valyti, dezinfekuoti.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais
eeemmmaaa
29/06/2016
Lietuva
Patenkinta mama ir sotus mažylis
Šis puikus atradimas pranoko visus mano lūkesčius. Man tai buvo pagalbininkas Nr.1. Dėka jo pasisekė laimingai maitini mažylę. Kai reikėjo kur išvykti paliekant mažylę namuose, greitai ir be jokių problemų galėjau nusitraukti pienuką į indelį ar tiesiai į buteliuką ir nesijaudinti, kad vaikas liks alkanas. Kai buvo pienuko gamybos krizės - padėjo atstatyti laktaciją.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais
grazina
04/09/2015
Lietuva
Labai geras produktas
Šis nuostabus prietaisas labai patogus naudoti, nors naudotas daug kartų , bet visvien patvarus. Tikrai ilgaamžis.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais
Krūts piena sūknis, kas nesatur BPA: attiecas tikai uz pudelīti un citām daļām, kas saskaras ar krūts pienu. Atbilst ES Direktīvai, 10/2011