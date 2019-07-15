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  • Vairāk ērtību, vairāk piena, kā arī vienkārši paņemt līdzi*
  • Vairāk ērtību, vairāk piena, kā arī vienkārši paņemt līdzi*

Izbeigta ražošana

Philips AventManuāls krūts piena sūknis ar 3 trauciņiem

SCF330/13

4.9
| (53) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Vairāk ērtību, vairāk piena, kā arī vienkārši paņemt līdzi*
Apsēdēties ērtā pozā, nenoliecoties uz priekšu, kamēr mūsu mīkstais masāžas spilventiņš maigi stimulē piena plūsmu. Avent manuālajam krūts piena sūknim ir tikai dažas detaļas, kā arī tas ir vienkārši samontējams, lietojams un tīrāms. Tas ir arī viegls un kompakts, vienkārši lietojams atrodoties ceļā.
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Manuāls krūts piena sūknis ar masāžas spilventiņu

Vairāk ērtību, vairāk piena, kā arī vienkārši paņemt līdzi*

  • Vienkārši lietojams, atrodoties ceļā.

  • Sūknis ar mīkstu masāžas spilventiņu

  • Iekļauti 3 uzglabāšanas trauciņi

  • Īpaši mīksts jaundzimušo knupītis

Ērtāka poza noslaukšanas laikā, ko nodrošina unikālais dizains

Ērtāka poza noslaukšanas laikā, ko nodrošina unikālais dizains

Krūts piena sūknim ir unikāls dizains, tāpēc piens izdalās viegli tieši no krūts pudelītē, pat ja sēžat taisni. Tas nozīmē, ka atsūknēšanas laikā varat sēdēt ērtāk, jums nav jānoliecas uz priekšu, lai nodrošinātu, ka viss piens ieplūst pudelītē. Ērtāka sēdēšana un atslābināšanās atsūknēšanas laikā dabiskā veidā nodrošina vieglāku piena plūsmu.

Mīksts masāžas spilvens, kas rada siltu sajūtu

Mīksts masāžas spilvens, kas rada siltu sajūtu

Mūsu masāžas spilvenam ir jauna, mīksta velveta tekstūra, kas rada ādai siltuma sajūtu, veicot ērtu un saudzīgu piena plūsmas stimulēšanu. Spilvens ir izstrādāts tā, lai tas maigi atveidotu zīdaiņa zīšanu, palīdzot stimulēt piena plūsmu.

Iekļautas 3 daudzpusīgas piena uzglabāšanas krūzītes

Iekļautas 3 daudzpusīgas piena uzglabāšanas krūzītes

Izmantojiet to pašu krūzīti, lai atsūktu, uzglabātu un barotu mazuli ar krūts pienu. Lieliski piemērota glabāšanai ledusskapī vai saldētavā

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

53

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

15/07/2019

Lietuva

Lietuva

patogus, efektyvus

Buvo tikras išsigelbėjimas auginant visus 3 vaikus. patogus naudoti, efektyviai surenka pieną, patogiai prisiglaudžia prie krūties, patogu plauti ir valyti, dezinfekuoti.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais

29/06/2016

Lietuva

Lietuva

Patenkinta mama ir sotus mažylis

Šis puikus atradimas pranoko visus mano lūkesčius. Man tai buvo pagalbininkas Nr.1. Dėka jo pasisekė laimingai maitini mažylę. Kai reikėjo kur išvykti paliekant mažylę namuose, greitai ir be jokių problemų galėjau nusitraukti pienuką į indelį ar tiesiai į buteliuką ir nesijaudinti, kad vaikas liks alkanas. Kai buvo pienuko gamybos krizės - padėjo atstatyti laktaciją.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais

04/09/2015

Lietuva

Lietuva

Labai geras produktas

Šis nuostabus prietaisas labai patogus naudoti, nors naudotas daug kartų , bet visvien patvarus. Tikrai ilgaamžis.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/13 Rankinis pientraukis su 3 puodeliais

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Krūts piena sūknis, kas nesatur BPA: attiecas tikai uz pudelīti un citām daļām, kas saskaras ar krūts pienu. Atbilst ES Direktīvai, 10/2011