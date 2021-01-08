10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Krūts piena pumpji un kopšana
Visas sērijas
Philips Avent Manuāls krūts piena sūknis ar 3 trauciņiem
Izbeigta ražošana
Atbalsts
SCF330/13
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
Eco passport - English (US)
Lietotāja rokasgrāmata
Visi (2)
Vai Philips Avent krūts piena sūkni var lietot kopā ar jebkuru Avent produktu?
Kad vislabāk iegādāties krūts piena sūkni?
Krūštura ieliktņi
Krūts piena glabāšanas trauciņš
Pārtikas uzglabāšanas trauciņš
Philips Avent elektriskā krūts piena sūkņa sūknēšana ir zema vai neesoša
Pārbaudiet garantijas noteikumus un sāciet izstrādājuma maiņas vai remonta procesu
Atrast servisa centru
Atrodiet tuvākos servisa centrus, kuros veikt remontu, diagnostiku un iegādāties oriģinālās detaļas
Garantija
Mūsu izstrādājumu garantijas politikas
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim