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  • Viens pilnīgs sūknis
  • Viens pilnīgs sūknis
  • Viens pilnīgs sūknis
  • Viens pilnīgs sūknis
  • Viens pilnīgs sūknis
  • Viens pilnīgs sūknis
  • Viens pilnīgs sūknis

Izbeigta ražošana

Philips AventElektriskais krūts piena pumpis

SCF395/11

4.8
| (391) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu
Viens pilnīgs sūknis
Atklāj jaunu piena pumpi, kuram ir ideāls sūkšanas un krūšu galu stimulācijas līdzsvars, ko iedvesmojis mazuļu dabīgais zīšanas veids. Elektriskais piena pumpis Philips Avent uztur optimālu piena plūsmu un maigi pielāgojas krūšu gala lielumam un formai.
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māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē

Ātrs, ērts un mammu iecienīts

Viens pilnīgs sūknis

  • Atsevišķs elektriskais sūknis

  • Dabīgu kustību tehnoloģija

  • Ērts silikona uzgalis

  • 8+16 iestatījumi

Dabīgās kustības tehnoloģija ātrākai piena plūsmai*

Pateicoties mūsu unikālajai dabīgās kustības tehnoloģijai, piens sāk ieplūst jau pirmajā minūtē.** Ar maigu satvērienu un pareizu masāžu un sūkšanu, nav nekāds pārsteigums, ka 97% mammu saka, ka sūknis ir efektīvs***, un to iesaka 100% vecmāšu.

Mīkstais silikona uzgalis nodrošina komfortu ikvienam ķermenim

Lai kāda būtu jūsu forma, sūkņa mīkstais, elastīgais silikona uzgalis ērti piekļaujas krūtij un krūtsgalam. Tas der 99,98%**** krūšu izmēru*** un tas pielāgojas maigam un drošam satvērienam.

Īstā pudelītes knupja atrašana ir ļoti svarīga

Īstā pudelītes knupja atrašana ir ļoti svarīga

Katram no mums ir savs prasmju apgūšanas temps. Arī zīšana ir prasme, un daži mazuļi apgūst to ātrāk nekā citi. Tāpēc būs zīdaiņi, kas sākotnēji labprātāk izmantos mūsu “First Flow” knupīti (knupītis 0) un tikai pēc tam varēs pāriet uz “Natural Response” knupīšiem. Izmantojiet “First Flow” knupīti, ja jūsu mazulim nepieciešamas vairāk nekā 20 minūtes, lai izdzertu 50 m ar “Natural Response” knupīšiem. Ja mazulis nevis dzer, bet rotaļājas ar knupi vai šķiet neapmierināts, izmēģiniet lielākas plūsmas knupi. Ja tomēr problēmas ar barošanu nepāriet, konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

391

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

15/02/2026

Latvija

Latvija

Noderīgs palīgs piena krājumu veidošanā

Skaists dizains, bet galvenais, ka pilda funkciju. Palīdzēja gan piena sastrēgumos, gan piena krājumu veidošanā. Ērti lietojams, viegli mazgājams.

Plusi

Ērti lietojams, viegli mazgājam, dara savu funkciju

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF395/11 Elektriskais krūts piena pumpis

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF395/11 Elektriskais krūts piena pumpis

25/04/2025

Latvija

Latvija

Skaists dizains un ērti lietojams

Ļoti patīk dizains, un pata pumpis ir ērts lietošanā. Esmu ļoti apmierināta.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF395/11 Elektriskais krūts piena pumpis

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF395/11 Elektriskais krūts piena pumpis

25/01/2024

Latvija

Latvija

Ļoti ērti lietojams pumpis!

Kad sapratu, ka mazuli barošu tikai ar savu pieniņu no pudelītes, sapratu, ka nepieciešams jaudīgāks pumpis par manuālo, iegādājos šo elektrisko pumpi, lietoju vidēji 8x dienā un esmu apmierināta. Sākumā neticēju, ka tiešām uzgalis pielāgojas maniem krūšu galiem, jo ļoti daudz lasīts kā nekorekti izvēlēts lielums sabojā krūšus galus, bet patiešām - mīkstais silikons lieliski pieguļas krūsu galiem, pumpēšana ir nesāpīga. Būtu priecīga, ja varētu lietot arī bez vada, bet visā visumā esmu apmierināta un iesaku šo produktu!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF395/11 Elektriskais krūts piena pumpis

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF395/11 Elektriskais krūts piena pumpis

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Atrunas

  1. Balstīts uz piena plūsmas sākuma laika (laiks līdz piena izdalīšanās refleksam — MER) rezultātiem, kas iegūti klīniskā pētījumā ar 20 dalībniekiem (Nīderlande, 2019), salīdzinājumā ar laika līdz MER rezultātiem, kas iegūti citas Philips agrākās sūkņu tehnoloģijas iespēju izpētē ar 9 dalībniekiem (Nīderlande, 2018).

  2. 1K-SE: 70% dalībnieku MER piedzīvoja 60 sekunžu laikā. Balstīts uz piena plūsmas sākuma laika (laiks līdz piena izdalīšanās refleksam (MER)) rezultātiem, kas iegūti klīniskā pētījumā ar 20 dalībniekiem (Nīderlande, 2019), salīdzinājumā ar laika līdz MER rezultātiem, kas iegūti citas Philips agrākās sūkņu tehnoloģijas iespēju izpētē ar 9 dalībniekiem (Nīderlande, 2018).

  3. Pamatojoties uz produkta klīniskās izpētes rezultātiem ar 20 dalībniekiem (Nīderlande, 2019), vidējais punktu skaits atsevišķam un dubultam elektriskajam piena sūknim; 95% dalībnieku piekrīt, ka mūsu piena sūkņi ir efektīvi (atsevišķs elektriskais sūknis); 100% dalībnieku piekrīt, ka mūsu piena sūkņi ir efektīvi (dubultais elektriskais sūknis).

  4. Pamatojoties uz: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? (Grūtības barošanā ar krūti, zīdīšanas ilgums, mātes ķermeņa masas indekss un krūts anatomija: vai tās ir saistītas?). Breastfeeding Medicine, 2019. gada 26. aprīlis, (109 dalībnieki, Izraēla); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. (Ādas izmaiņas un sāpes krūtsgalā 1. laktācijas nedēļā) Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993. gada maijs, (20 baltās rases pārstāvji), ASV)); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging (Laktējoša cilvēka krūts anatomija no jauna definēta ar ultraskaņas attēlveidošanu), 2005, (28 dalībnieki, Austrālija).

  5. Attiecas tikai uz pudelīti un citām daļām, kas saskaras ar krūts pienu. Atbilst ES Direktīvai, 10/2011.