10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Krūts piena pumpji un kopšana
Visas sērijas
Philips Avent Elektriskais krūts piena pumpis
Izbeigta ražošana
Atbalsts
SCF395/11
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
Data Act Document
Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācija - English (US)
Visi (10)
Produkta lietošana un rezultāti (1)
Piens (2)
Detaļas un piederumi (1)
Tīrīšana un apkope (1)
Vai ir droši lietot Philips Avent izstrādājumu daļas, kuru krāsa ir mainījusies?
Vai ir pieejami citi uzgaļa izmēri?
Kā uzsildīt krūts pienu?
Kā glabāt krūts pienu?
Cik bieži vajadzētu mainīt krūšu sūkņa daļas?
Krūštura ieliktņi
Krūts piena glabāšanas trauciņš
Pārtikas uzglabāšanas trauciņš
Sūknēšanas laikā es jūtu sāpes vai diskomfortu
Philips Avent elektriskā krūts piena sūkņa sūknēšana ir zema vai neesoša
Pārbaudiet garantijas noteikumus un sāciet izstrādājuma maiņas vai remonta procesu
Atrast servisa centru
Atrodiet tuvākos servisa centrus, kuros veikt remontu, diagnostiku un iegādāties oriģinālās detaļas
Garantija
Mūsu izstrādājumu garantijas politikas
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim